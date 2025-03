Tóth Barna ébren álmodott a hétvégi parádéját követően

A FORDULÓ TELJESÍTMÉNYE

Augusztusban 58 éve lesz, hogy a Nemzeti Sport 1-től 10-ig osztályozza az NB I-es mérkőzésen pályára lépők teljesítményét, egészen péntekig 27-szer fordult elő, hogy valaki a legmagasabb osztályzatot, a tízest kapta (ez 26 labdarúgót jelent, a Ferencváros legendája, Nyilasi Tibor ugyanis egyedüliként duplázott). Pénteken aztán megszületett a 28. tízes is, méghozzá a Paksi FC-t erősítő Tóth Barna teljesítménye nyomán, aki pályafutása legjobb meccsét játszva négyszer is betalált az Újpest ellen 6–1-re megnyert bajnokin, ráadásul valamennyi gólját akcióból szerezte. A remek fizikai adottságokkal megáldott támadó egy nappal korábban is jelentős mérföldkőhöz érkezett, hiszen akkor lett 30 éves, majd következett a lila-fehérek elleni gálaelőadás: társainak köszönhetően parádés produkcióval tette emlékezetessé a születésnapját.

„Máskor sem könnyű elaludni egy bajnoki után, pénteken pláne nem volt, hiszen későn kezdtünk, ráadásul szenzációs 90 percünk volt – mondta lapunknak a hétfői edzést követően Tóth Barna. – Ilyenkor pörget az adrenalin, felfokozott állapotban vagyok, folyamatosan jönnek az üzenetek, talán csak két-három órát tudtam aludni. Mindegyik üzenetnek örültem, kiemelni senkit sem akarok, de a volt edzőim, csapattársaim jókívánságai különösen jólestek. Hogy hányszor néztem vissza a góljaimat? Ha nem is sokszor, de megnéztem a mérkőzés összefoglalóját, nyilván örültem, ugyanakkor már új hét kezdődött, új feladataink vannak, még nem értük el a célunkat, bár a válogatott szünet miatt kicsit lehet szusszanni. Ha visszagondolok az Újpest elleni mérkőzésen történtekre, ugyanazt érzem, amit a lefújás után: a góljaim közül az első volt a legfontosabb, mert miután hátrányba kerültünk, azzal sikerült gyorsan visszakapaszkodnunk, s a második is sokat jelentett lélektanilag, hiszen rögtön a második félidő elején, jókor találtam be.”

Ezeket a pillanatokat sohasem felejti el Tóth Barna (zöldben): a Paksi FC 30 éves csatára négy gólt szerzett pénteken az Újpest ellen fölényesen megnyert bajnoki mérkőzésen, ráadásul mind a négyet akcióból (Fotó: Árvai Károly)

Nem biztos, hogy mindenki tudja, Tóth Barna Újpesten nevelkedett, 2007 nyarától egészen 2015 februárjáig a klub játékosa volt, ám a felnőttek között csak egyszer lépett pályára: 2014. november 19-én a Vasas elleni 4–1-es Ligakupa-találkozón négy percet kapott Nebojsa Vignjevics vezetőedzőtől. Jó ideig úgy tűnt, nem lesz belőle élvonalbeli futballista, elmúlt már 27 éves, amikor 2022. július 30-án a KTE–Vasas 0–0-s meccsen bemutatkozott az NB I-ben, azóta további 78 bajnoki jutott neki az első osztályban. Amikor még a harmadik vonalban szerepelt, legjobb idényében 15 gólt szerzett (2016–2017-ben a Honvéd II játékosaként), egy osztállyal feljebb 14 jelentette a csúcsot (2018–2019-ben a Monor csatáraként), most pedig ott tart, hogy már néggyel többször volt eredményes, mint az eddigi legjobb élvonalbeli idényében (2022–2023-ban hatszor talált be a KTE-ben), mi több, csak eggyel szorul a góllövőlistát 11-gyel vezető csapattársa, Böde Dániel mögé.

„A hétfői edzés előtt egy-egy mondatban még kaptam dicséretet, röviden értékeltük a hétvégi bajnokit, de le is zártuk – folytatta Tóth Barna. – Biztos, hogy az Újpest elleni mérkőzésünket sohasem felejtem el, nem tagadom, másnap reggel az volt az első, hogy a telefonomon megnéztem, az nso.hu-n mi jelent meg a tudósításban, és amint lehetett, mentem megvásárolni a Nemzeti Sportot. Olvastam, ki kapott eddig tízes osztályzatot a laptól, így azzal is tisztában vagyok, az enyém a huszonnyolcadik. Természetesen örülök, hogy már tíz gólom van, jó érzés olyan labdarúgó mögött másodiknak lenni a góllövőlistán, mint Böde Dániel, akit nyugodtan nevezhetek példaképnek, de őszintén mondom, sokkal inkább a tabella foglalkoztat, hogy a hátralévő fordulókban mennyi pontot lehet szerezni, miként lehet ott maradni a dobogón. Az a legfontosabb, hogy a csapat formája megmaradjon, a mostani eredményességünket továbbvigyük, és ha így alakul, nyilván nekem is lesznek lehetőségeim, jönnek a gólok, akár kimagasló idényem is lehet. Hogy a tízes osztályzat mivel jár a csapatunknál? Már figyelmeztettek, ismét meg kell vendégelnem őket, ám mert az előző heti születésnapi töltött káposztával magasra tettem a lécet, alapos szervezésre van szükségem. Danival egyeztetnem kell, ő tudja, ki mikorra jelentkezett be egy név- vagy születésnappal, de természetesen készülök. A hétfő legjobb híre mindenesetre az volt, hogy Vécsei Bálintot és Osváth Attilát is behívták a válogatott keretébe, nagy elismerés ez nekik és a klubnak, bár az is igaz, hogy többen is hosszú ideje jó teljesítményt nyújtanak. Szurkolunk, hogy lehetőséget kapjanak, a válogatott meghívó ösztönző, azt mutatja, hogy Paksról is be lehet kerülni.”

Tóth Barna góljai 1:03-tól, 1:48-tól, 2:27-től és 3:30-tól



A FORDULÓ FORDÍTÁSA

Egyéni csúcsa megdöntéséhez közelít az Isztambultól sem félő Nagy Zsolt

A törökök elleni NL-osztályozóra készülő Nagy Zsolt vezérletével fordított a bajnokságban élen álló Puskás Akadémia a ZTE ellen.

Továbbra is kirobbanó formában futballozik Nagy Zsolt. Vasárnap hiába vezetett a szünetben a ZTE a Pancho Arénában, a fordulás után a hazaiak csapatkapitánya gólt szerzett és gólpasszt adott, így 2–1-es győzelmével a PAFC továbbra is listavezető az OTP Bank Ligában.

„Az első félidő nem tetszett, keveset voltam játékban, csupán egy lövésem volt – mondta lapunknak a 31 éves futballista. – Szerencsére a fordulás után már többet volt nálam a labda, s két gólt szerezve fordítottunk. Az első játékrészben a ZTE a széleken sokszor került mögénk, a szünetben ezt is megbeszéltük és javult a játékunk. A Zalaegerszeg is támadófutballt játszott, a második félidőben sokszor szétszakadt a pálya, így tudtunk ellentámadásokat vezetni. Pécsi Ármin ismét bizonyította, remek kapus, bemutatott néhány nagy védést, biztos pont volt hátul. A gólom? Szeretek érkezni a kapu elé, ez már a harmadik fejes gólom volt az idényben, ám a legfontosabb, hogy győztünk. Ami a gólpasszomat illeti, mostanában remekül megértjük egymást Lamin Colley-val, örülök az ő góljának is.”

Nagy Zsolt (jobbra): tíz-tíz gól és gólpassz az NB I-ben (Fotó: Török Attila)

A 28-szoros válogatott futballista ezzel már tíz-tíz gólnál és gólpassznál jár a bajnokságban, egy találatra van idénybeli egyéni csúcsától.

„A legfontosabb, hogy a csapat jól játsszon és eredményes legyen! Ha így van, jó eséllyel én is hozzá tudok járulni góllal vagy gólpasszal a szerepléshez. Egy gólra vagyok az előző idénybeli termésemtől, ami eddig a legtöbb, ezt szeretném megdönteni, ami pedig az asszisztokat illeti, már most ez pályafutásom legjobb évada. A vasárnapi gólörömöm? Kettőt is megbeszéltünk a kislányommal, most csupán az egyiket tudtam bemutatni, a másikat meghagytam a törökök elleni mérkőzésre…”

Hétfőtől már Telkiben készül Nagy Zsolt és a válogatott, a héten következik a Törökország elleni NL-osztályozó: csütörtökön Isztambulban (18 óra), vasárnap a Puskás Arénában (18 óra) csap össze a két együttes.

„A ZTE elleni meccs lefújása óta a válogatottra koncentrálok, a közelmúltban volt egy videós megbeszélésünk, amelyen szó esett a taktikáról. Akik vasárnap játszottak, hétfőn regenerációs programon vettek részt, kedden edz együtt az egész keret. Négy hónapja nem voltunk együtt, vártam már, hogy ismét találkozzam a srácokkal, öröm a válogatotthoz menni, nagy családot alkotunk. Ami a törökök elleni csütörtöki meccset illeti, nem kérdés, győzni megyünk Isztambulba. Olyan eredményt akarunk elérni, hogy aztán itthon ki tudjuk vívni az A-ligában maradást. Pokoli hangulat vár ránk odakint, de profik vagyunk, ki tudjuk zárni, készülünk rá. A Puskás Arénában sem szoktuk hallani egymást, így nem lesz újdonság. Sallai Roland mondta, amikor nálunk lesz a labda, minden török szurkoló fütyülni fog. Ez a hangulat feldob és motivál, nem csinálom össze magam Isztambulban.”

Nagy Zsolt gólja 0:56-tól, gólpassza 1:28-tól

AZ OTP BANK LIGA-IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4273 A 24. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3767

A FORDULÓ CSERÉJE

Németh Krisztián a gólpasszáról: Jelzett a radarom

Németh Krisztián körülbelül húsz percet töltött a pályán, és parádés fejes gólt szerzett, valamint gólpasszt adott a Nyíregyháza Spartacus ellen – az MTK Budapest csatára bízik benne, felférkőzhetnek a dobogóra.

Beszállt és eldöntötte – Németh Krisztián, az MTK Budapest csatára kulcsszerepet játszott a Nyíregyháza Spartacus legyőzésében (3–0).

Németh Krisztián 36 évesen is élvezi a futballt az MTK-ban (Fotó: Balogh László)

A 37-szeres válogatott futballista a vasárnapi bajnoki 71. percében állt be a kispadról, majd a 75.-ben parádés gólt fejelt (lapunk ezt választotta a forduló góljának), végül pedig a 90+3. percben remek gólpasszal ugratta ki Róbert Polievkát. Utóbbi megér még egy megjegyzést: Hej Viktor vezette a labdát, majd Németh Krisztiánhoz továbbított, aki nem is nézett a balra felfutó szlovák játékos felé csaknem tíz másodpercig, vagyis „vakon” passzolt felé.

„Motiváltan léptem pályára, hiszen ebben az évben még nem szereztem gólt, előzőleg novemberben voltam eredményes bajnokin a ZTE ellen – mondta lapunknak a 36 éves támadó, aki nyolcas osztályzatával a mérkőzés játékosa címet is elnyerte a Szpari ellen. – Nagyon örültem a gólomnak, ráadásul így megdupláztuk az előnyünket, vagyis szinte biztossá tettük a győzelmünket. A gólpasszom? A támadásvezetés közben valóban nem néztem Róbert Polievkára, de a »radarom« jelezte, hogy ott lehet szabadon mellettem, hiszen engem két nyíregyházi támadott. Szerencsére nem hibázott, szép gólt szerzett. Nehéz meccset játszottunk, a Nyíregyháza küzd a bennmaradásért, játékosai minden párharcba keményen mentek bele, harcoltak, a második félidő első percében pedig Nagy Dominik kapufát rúgott. De egy idő után kicsit elfáradtak, elcsúsztak a védekezésben, így nagyobb területek nyíltak előttünk, egyre több lehetőségünk volt a gólszerzésre. Megérdemelten nyertünk.”

Így pedig továbbra is tapad az élbolyra az MTK, Horváth Dávid vezetőedző együttese jelenleg a negyedik helyen áll a tabellán, lemaradása a harmadik Pakstól mindössze négy pont.

„Már kijelenthetjük, az elsődleges célunkat elértük, vagyis jó eséllyel bennmaradtunk az élvonalban. A legfőbb célunk nem lehet más, mint a helyezésünk megtartása, vagy adott esetben a fellépés a dobogóra. Még állunk a Magyar Kupában is, április elején a Fehérvárt fogadjuk, szeretnénk ebben a sorozatban is szép eredményt elérni. Sajnos válogatott szünet következik – igen, sajnos, hiszen remek formában vagyunk, az utóbbi négy bajnokinkon tíz pontot szereztünk. Remélem, nem törik meg a lendületünk. Nehéz sorozat vár ránk, a következő négy bajnokiból hármat idegenben játszunk – Győrben, Felcsúton és Fehérváron –, míg a Paksot fogadjuk. Szusszanunk egyet és újult erővel folytatjuk a küzdelmet.”

Németh Krisztián gólja 2:48-tól



A FORDULÓ VÁLASZKERESÉSE

Kovácsréti Márk: Görcsösséget okoz az eredménytelenség

A Nyíregyháza Spartacus négy forduló óta gólképtelen, közben fogynak a meccsek, amelyeken biztossá tehetné bennmaradását.

Több mint egy hónapja gólképtelen a bajnokságban a Nyíregyháza Spartacus, amely legutóbb február 15-én, a Diósgyőrben 2–1-re megnyert meccs hosszabbításában talált be az azóta súlyos sérülést szenvedő, keresztszalag-szakadás miatt már meg is műtött Szlobodan Babics révén (azon a bajnokin az első gólt Beke Péter jegyezte). Az újonc azóta az Újpest (0–0), a Zalaegerszeg (0–0), az ETO FC Győr (0–1) és legutóbb vasárnap az MTK Budapest elleni idegenbeli bajnokin (0–3) is képtelen volt az ellenfél kapujába találni. Az őszi 17 bajnokin 21 gólt elérő Szpari a tavaszi hét játéknapon összesen háromszor volt eredményes, a Diósgyőrben szerzett két gólja mellett a DVSC brazilja, Roque Maurides „segített be” egy öngóllal. A hazai mérlege pedig különösen cudar, időrendben a Ferencváros (0–1), a Kecskemét (0–0), az Újpest és a Győr ellen maradt gólképtelen a Szpari.

Kovácsréti Márk nem érti, mi okozza a Szpari gólképtelenségét (Fotó: Koncz Márton)

Mi változott, hogy ennyire nem megy a gólszerzés?

„Ez az, amire mi is keressük a választ – felelte Kovácsréti Márk, a nyíregyháziak idénybeli legeredményesebb (hat gól az OTP Bank Ligában) játékosa, aki a bajnokság 24 fordulójából 23 alkalommal kapott lehetőséget, 21-szer a kezdőcsapat tagjaként, az utóbbi két meccsen, így az MTK ellen is a kispadról beszállva. – Érkeztek új futballisták a támadóposztokra, menet közben formációt is váltottunk, de valami nagyon nem akar működni. Nyilván görcsösséget is okoz az eredménytelenség, nem értjük, miért van az, hogy a bajnokság első felének egyik legeredményesebb csapata hetek óta gólképtelen. Volt egy szép diósgyőri győzelmünk, utána sok minden a helyére kerülhetett volna, és igazán csak a Győr elleni játék lógott ki a sorból. A kihagyott tizenegyessel és az én nagy helyzetemmel az ETO elleni meccsen fordulhatott volna a kocka, és bár az MTK elleni első fél­idő egész jól nézett ki, szünet után hátrányba kerültünk, és valahogy nem találjuk a fonalat, ha mi kapjuk az első gólt. Pánik nincs, de fogynak a meccsek, három-négy győzelemre még mindenképpen szükségünk van bennmaradásunk biztosításához.”

A 24 éves labdarúgónak kisvárdai és MTK-játékosként is van tapasztalata az évad végi kötéltáncból, ezekből már sikerrel és sikertelenül is kijött – nem vitás, előbbiek számát kívánja gyarapítani.

