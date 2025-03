Az MTK a második félidőben lőtt gólokkal múlta felül a Nyíregyházát

Ugyanakkor érezhető volt, hogy a nyíregyháziak nagyon megbecsülik a labdát. A védők leginkább a hozzájuk legközelebb helyezkedő Aboubakar Keitát keresték a labdával, és a légiós gyakran és bátran meglódult, a félidő végén egészen lövőhelyzetig cipelte a labdát, de a kaput ő sem találta el.

Nagyszerűen kezdődött a második félidő – a rosszmájúak szerint három perc alatt sokkal több minden történt, mint az első játékrészben... A szünet előtt is voltak lövési kísérletek, de amint elindult a második negyvenöt perc, Nagy Dominik jobbról befelé cselezett, és veszedelmesen lőtt kapura, a labda a kapufát is érintve ment mellé. Sokkal kevésbé tűnt veszedelmesnek Horváth Artúr lövése, ám a menteni akaró Aboubakar Keita lábáról a hálóba gurult a labda – Tóth Balázs már elindult a másik irányba, nem érhetett vissza. Kétségkívül szerencsés gól volt, de azt senki sem állíthatja, hogy nem dolgozott meg ennyi mázliért a kék-fehér klub, amely nagyon megnyugodott ettől. És játszhatta azt, amit nagyon szeret, kicsit hátrahúzódva stabilan védekezett, majd a megszerzett labdát gyorsan Bognár Istvánhoz játszották, akinek egyre több területe volt szervezni a fővárosi akciókat.

Jurina megduplázhatta volna a hazaiak előnyét, fejese után Tóth Balázs már tehetetlennek tűnt, ám Alaxai Áron az utolsó pillanatban menteni tudott.

Az egyik oldalon Németh Krisztián, a másik oldalon Eppel Márton érkezett a támadósorba frissítésként, előbbi két jó passzal és egy veszélyes fejessel szállt be a mérkőzésbe. Ez is jelezte, mekkora játékkedv jellemezte a korábbi válogatott csatárt, aki a következő beadásra is a legjobb ütemben érkezett, és remek mozdulattal a kapuba fejelt. Németh Krisztián a hosszabbításban még egy gólpasszt is adott, vagyis nagyon hatékonyan kihasználta a neki jutott játékperceket. Ezzel tulajdonképpen véget is ért a mérkőzés érdemi része.

A Nyíregyháza immár négy bajnoki mérkőzés óta nem tud gólt szerezni, úgyhogy valamit ki kell találni, hogyan lehetne veszélyesebb a Szpari futballja. Az MTK érvényre juttatta nagyobb tudását, és továbbra is tapad a dobogósokra. 3–0

