Ez nagyon sima volt – négy góllal nyert az FTC a Kecskemét ellen

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 4–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Pintér Cs.

Gólszerző: Belényesi (9. – öngól), Maiga (31.), Pesics (72. – 11-esből), Raúl Gustavo (78.)

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

Hozta a kötelezőt a Ferencváros. Tíz perc sem telt el a mérkőzésből, a magyar bajnok máris megszerezte a vezetést, a kapu elé érkező Alekszandar Pesics ugyan elvétette a labdát, ám az őt szorongató Belényesi Csaba lábáról a kapuba perdült az. Öngóllal került hátrányba az amúgy is nehéz helyzetben lévő Kecskemét, és bár a mezőnyben szervezetten, kulturáltan futballozott, a játékot egyértelműen a Ferencváros irányította. Különösen a jobb szél volt aktív, hol Cebrail Makreckis, hol a felzárkózó Habib Maiga lépett be a védők vonala mögé, előbbi aztán remekül szolgálta ki utóbbit, a francia védekező középpályás pedig élete második NB I-es gólját szerezve tette biztosabbá a zöld-fehérek előnyét.

A szünet előtti percekben érezhető volt, hogy a ferencvárosi és a kecskeméti játékosok sem bánják, hogy szusszanhatnak egyet, a hazaiak kétgólos előnyük tudatában átbeszélhették a teendőket, a vendégek pedig átgondolhatták, a második félidőben megpróbálják a lehetetlent, és a magyar bajnok otthonában fordítani, vagy inkább arra törekszenek, sereghajtóként ne szaladjanak bele az önbecsülésüket romboló megsemmisítő vereségbe.

Nem jött össze nekik!

A Ferencváros a második félidőben újabb két gólt szerezve ütötte ki a sereghajtót, és bizony Varga Bence kapuson, meg néhány Fradi-játékoson (is) múlott, hogy nem lett még nagyobb a különbség. Alekszandar Pesics a hajrában kiharcolt egy büntetőt, amelyet saját maga értékesített, ráadásul nem is akárhogyan, védhetetlenül, a kapufáról vágódott a bal felsőbe a labda. De összességében már a gól előtt is érezhető volt, a KTE-ben ezen a napon nincs benne a bravúr lehetősége, a Groupama Arénában esélye sem volt a pontszerzésre. A hátvédek közül Raúl Gustavo is megszerezte második NB I-es gólját, és a belső védők közül Ibrahim Cissé is ünnepelhetett volna, ám a francia légiós alighanem az idény legnagyobb elpuskázott helyzetét mutatta be, üres kapuval szemben, néhány lépésről bombázott az égbe. Magyar pályákon (is) ritkán látható szarvashiba volt, és még akkor is sokkoló mozdulat volt, ha nem elképzelhetetlen, hogy a labdával kilépő Varga Barnabás lesről indulva ugratta ki a francia védőt.

Az Üllői útra huszonöt év után ellenfélként visszatérő Gera Zoltán a lefújást követően lehajtott fejjel ballagott az öltözőbe, 2000 márciusában fiatal pécsi csatárként futballozott a Ferencváros ellen, ezúttal a Kecskemét vezetőedzőjeként próbált meg bravúrt elérni – sikertelenül. A zöld-fehérek imponáló magabiztossággal, könnyedén tartották otthon a három pontot, ráadásul a sérülése utáni visszatérése után Dibusz Dénes második mérkőzését is kapott gól nélkül hozta le. A Ferencváros ilyen különbséggel is megérdemelten győzött a KTE ellen, nem véletlenül mosolyogtak a hazai futballisták az öltözőbe indulás előtt.

A vasárnap délután látottak alapján kijelenthetjük: a Ferencváros visszatért a helyes útra, és robog az újabb bajnoki cím felé. A Kecskemétre pedig élet-halál mérkőzés vár a válogatott szünetet követően, a Széktói Stadionban azt a Debrecent fogadja, amelynek ugyancsak 20 pontja van. Aki ott veszít, alighanem megkezdhet lélekben az NB II-re hangolódni. 4–0

