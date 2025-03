Mezei Szabolcs: Még erősebbek leszünk!

Nagyon úgy tűnik, a Paksi FC azon az úton jár, mint a 2020–2021-es és a 2021–2022-es idényben, vagyis minden adva van ahhoz, hogy Bognár György vezetőedző együttese ismét a legtöbb gólt szerezze a bajnokságban. Négy évvel ezelőtt a paksiak 33 forduló alatt 76-szor találtak be, és héttel előzték meg az ebben a vonatkozásban második Ferencvárost, a következő idényt pedig 75 góllal zárták, tizenöttel többel, mint a második legeredményesebb csapat, a Fradi. Hogy a Paks ismét hetven fölé jut-e vagy sem, arra a következő két hónap adja meg a választ, mindenesetre 24 fordulót követően 53 góllal a legjobb a mezőnyben, többek között az olyan találkozóknak is köszönhetően, mint a legutóbbi bajnoki, az Újpest elleni 6–1.

„Pedig rosszul kezdtünk az Újpest ellen, hátrányba kerültünk, és ha akkor valaki azt mondja, hat egyre nyerünk, biztosan nem hiszem el – mondta lapunknak Mezei Szabolcs, aki csapata negyedik gólját lőtte, méghozzá szabadrúgásból. – Hiába uraltuk a meccset, szünetig csak egyszer találtunk be, de hittünk magunkban, mindenáron nyerni akartunk. A fordulást követően gyorsan jött két gól, sőt a harmadik is, de tisztában voltunk vele, nem dőlhetünk hátra, egy kapott gól sok mindent megváltoztathat, még ha az Újpest futballjában nem is volt benne. A gólom? Frusztrált, hogy amíg az előző idényben ötször találtam be, az Újpest elleni bajnokiig csak egyszer, ezért is örültem nagyon, amikor a lövésem után a hálóban kötött ki a labda. Az volt a fejemben, a rövid sarok felé tekerem, hátha valaki meg tudja csúsztatni, hogy végül én lettem a gólszerző, építi az önbizalmat – mégiscsak jó, ha egy középpályás gólokkal, gólpasszokkal tud segíteni. Ha abból indulunk ki, hogy kiütöttük az Újpestet, előtte pedig Diósgyőrből hoztuk el a három pontot, ráadásul tavasszal veretlenek vagyunk, nyilván nem jött jól a bajnoki szünet, de nem szabad elfelejteni, voltak, vannak sérültjeink, remélhetőleg közülük többen visszatérhetnek, és velük még erősebbek leszünk!”

Márpedig erre szükség lehet, hiszen a helyzet valamelyest hasonlít az egy évvel korábbira: a Paks tavaly a 24. forduló után éppúgy négy pontra volt az első helytől mint most, ám akkor csak a Ferencváros volt előtte (és vert végül 16 pontot az ezüstérmesként befutó riválisára), a mostani évadban viszont az első Puskás Akadémia (48), a második Ferencváros (46) és a harmadik Paks (44) négy ponton belül van, ráadásul a negyedik MTK Budapest (40) sem szakadt még le.

„Bizakodóbb vagyok, mint egy éve ilyenkor, több szempontból is – folytatta a Magyar Kupa-címvédő és bajnoki ezüstérmes paksiak 24 éves középpályása. – Erősebb a keretünk mint tavaly, ráadásul az eddigiek azt mutatják, benne van a hibázási lehetőség a riválisok futballjában. Tény, a Fradinak kiemelkedő a kerete, de ebből a versenyfutásból még bármi lehet, mindenképpen dobogóra várom magunkat. Fontos mérkőzések várnak ránk, hiszen a következő két bajnoki között lesz a Magyar Kupa-találkozónk, ha jól jövünk ki belőlük, az egész idényünket meghatározhatja. Hat ponttal jó helyzetbe hoznánk magunkat a dobogóért zajló versenyben, a kisvárdai kupasiker pedig jó eséllyel hazai elődöntőt érne a sorozatban. De… a Kisvárda vagy éppen a Nyíregyháza elleni hazai bajnoki még odébb van, egyelőre a zalaegerszegi összecsapás a fontos. A ZTE valahogy a mumusunk, van miért visszavágni, ennek szellemében készülünk a szombati bajnokira.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

20.00: Kecskeméti TE–DVSC (Tv: M4 Sport)

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)