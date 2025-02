Sallói István szerint a ZTE nem tud egymillió eurót költeni a téli átigazolási időszakban, mint a Debrecen

„Olyan játékost szerettünk volna hozni, aki egyértelműen erősítés. Őket már tavaly is akartuk, csak akkor nem jött össze az átigazolás – mondta Sallói Owusuról és Esitiről, akik közül csupán az utóbbi szerepel most is a zalai együttesnél. – Valahogy már az első pillanatban lehetett érezni Owusun, hogy feszengett, semmi nem stimmelt neki, olyan apróságokon problémázott, mint hogy miért nincs egyedül egy szobában az edzőtáborban. Amikor a játékosok elkezdik ezeket, akkor én is úgy voltam vele, hogy inkább engedjük el ezt a történetet. Hajnal Tamásék is nagyon korrektek voltak, kerestük a megoldást, mert így senkinek sem lett volna jó ez a szituáció.”

A ZTE sportigazgatója ezután elmondta, hogy a nyáron távozó Antonio Mance pótlása nem volt egyszerű. Sallói hozzátette, hogy a télen Újpestre szerződő Milan Tucic is képben volt a zalaiaknál, de kútba esett az üzlet.

„Százötvenezer eurót ki kellene fizetni a játékjogáért, plusz komoly fizetést is kér. Hogy vigyem bele a tulajdonost egy ilyen üzletbe, amikor, ha ne adj’ isten kiesünk, akkor elveszíti a befektetését?” – tette fel a költői kérdést Sallói, majd közölte, hogy klubja „nem tud előkapni egymillió eurót, mint a Debrecen most télen”.

Bebizonyíthatja, hogy mennyire ért a sporthoz. Most megajándékozzuk 5000 forinttal, amivel bármire fogadhat a tippmixpro.hu-n. Ehhez nem kell mást tennie, csak március 16-ig regisztrálnia ezen a linken! (x)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe érkezők: Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagó Benett, Bazsika Botond

Kiszemeltek: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország, legutóbb kölcsönben: DAC – Szlovákia)

Távozók: Csontos Dominik (Bp. Honvéd), Josip Spoljaric (horvát, NK Nafta Lendava – Szlovénia), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Kristian Fucak (horvát, NK Osijek, onnan NK Istra – Horvátország), Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC, onnan Ankaragücü – Törökország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –