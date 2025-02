NB I: „Nem mi vagyunk az esélyesek, de...” – Kinyik Ákos a Ferencváros elleni meccsről

Fejlődési pályára állt két mérkőzés alapján a Paks, a Győr elleni 1–1-es döntetlent követően a múlt hétvégén a Fehérvárt kapott gól nélkül győzte le 2–0-ra. Kinyik Ákos, a paksiak belső védője azt szeretné, ha a Ferencváros otthonában sem kapnának gólt, de azzal is tisztában van, idegenben játszva ez nagyon nehéz feladat lesz.

„Nem mi vagyunk az esélyesek, igaz, a Groupama Arénába kevesen érkeznek úgy, hogy ők a favoritok – mondta lapunknak Kinyik Ákos. – Ugyanakkor az elmúlt években bizonyítottuk, hogy a Ferencváros ellen is meglepetést tudunk szerezni, ezúttal is erre készülünk. Nem stresszeltünk az elmúlt napokban, vasárnap este is megpróbálunk stabilan futballozni.”

Az eddig megrendezett két tavaszi fordulóban egy gólt kapott a Paks, ez azért is nagy szó, mert a télen voltak változások a hátsó alakzatban. A védekező középpályásként futballozó Vécsei Bálint hátrébb került egy sorral, Bognár György vezetőedző a téli felkészülés idején kipróbálta a védelem közepén, és a megérzése bejött, a korábbi ferencvárosi játékos új posztján is megbízhatóan játszik.

„Bognár György rá szokott érezni az ilyenekre. A felkészülési mérkőzéseken jól működött a védekezésünk, és miután Vécsei Bálint is Pakson van már jó ideje, összeszoknunk sem kellett. Ismerjük egymás gondolatait, tudjuk, mire képes a másik, szerintem jól kiegészítjük egymást.”

A Ferencváros a múlt heti, Puskás Akadémia elleni 1–0-s vereséget követően lecsúszott a tabella éléről, és bár az egy pont alapvetően sikernek számítana a paksiaknak a magyar bajnok otthonában, Kinyik Ákos nem fogadná el előre a döntetlent.

„Érzek annyi erőt a csapatban, hogy győzhetünk is. A lényeg, hogy mindent kiadjunk magunkból. A ferencvárosiak kerete rendkívül erős, a télen többen távoztak tőlük, és sok az új futballista is. A nemzetközi porondon sikeresen szerepelnek, és bár a bajnokságban becsúszott egy-két gyengébb eredmény, hazai pályán ők a találkozó esélyesei.”

Robbie Keane-nek, a Ferencváros vezetőedzőjének a rotációra is gondolnia kell, hiszen a Viktoria Plzen ellen 1–0-ra megnyert Európa-liga-rájátszást követően csütörtökön a csehországi visszavágón kell kiharcolni a továbbjutást. A Fradinak nyilvánvalóan kiemelten fontos találkozó lesz a plzeni, nagyszerű eredmény lenne az El-nyolcaddöntőbe jutás.

VÉLEMÉNY Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője a fradi.hu oldalnak: – Kemény mérkőzés lesz, erős ellenfél vár ránk. Tudjuk, hogy a Paks két csatárral játszik, akik magasak és erősek. A srácok csütörtökön az Európa-ligában nagyon jól megoldották a feladatukat, ugyanebben a felfogásban kell játszanunk vasárnap is. Azt várom, hogy a futballistáim százszázalékos állapotban legyenek a Paks ellen. Gondoskodnunk kell róla, hogy ez a mentalitás érezhető legyen a bajnokságban is. Úgy kell játszanunk, legyen bárki az ellenfél, hogy nyerni akarunk. Az Európában mutatott mentalitásra van szükségünk, a legjobb érzés a világon, amikor győzünk.

FEBRUÁR 16., VASÁRNAP

NB I

20. FORDULÓ

15.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!