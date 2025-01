Törökországban készül a KTE, osztrák és lengyel élcsapattal találkozik a DVTK

A Kecskemét az Újpest elleni döntetlennel zárta az évet. December 15. és január 2. között a játékosoknak csak egyéni edzésmunkát kellett végezniük, csütörtökön aztán elkezdődött a téli felkészülés. A munkába bekapcsolódott már a két új kecskeméti igazolás, Michael López és Driton Camaj is.

A KTE első felkészülési mérkőzését január 11-én 11 órakor vívja, ellenfele a másodosztályú Békéscsaba lesz, ezt követően pedig – a tavalyi évhez hasonlóan – ismét a törökországi Belekben edzőtáborozik. A klub honlapjának beszámolója szerint Gera Zoltán csapata több nemzetközi edzőmérkőzést is játszik, ezekről a Kecskemét később ad tájékoztatást.

A DVTK is közzétette felkészülési tervét. Vladimir Radenkovics együttese sem változtatott a tavalyi metóduson, ismét Spanyolországban készül a téli szünet alatt. Egy hetet Miskolcon készül, utána január 12-én utazik Dél-Spanyolországba, ahol az osztrák élvonal negyedik helyén telelő Wolfsberg lesz az első ellenfele. A Diósgyőr találkozik az elmúlt négy évben kétszer is lengyel bajnok Raków Czestochowával, a cseh FK Pardubicével és az ukrán Cserkaszival is. Radenkovics csapata 24-én utazik vissza Magyarországra, majd az NB I-ben az Újpest ellen kezdi meg az évet.

A Nyíregyháza Spartacus a KTE-hez hasonlóan Belekben, Törökországban készül január 7. és 18. között. A Tímár Krisztián vezette csapat Törökországban három felkészülési mérkőzést játszik (Sepsi OSK, Korona Kielce, GKS Katowice), majd itthon a szlovák Kassa ellen zárja a felkészülési időszakot.

A Paksi FC már korábban közölte a téli programját. Az ötödik helyen telelő csapat Magyarországon kezd, 11-én a BVSC-Zuglót fogadja. Január 14-én Törökországba indul, ahol további négy edzőmérkőzést vív Bognár György csapata. Sorrendben az osztrák LASK, a lengyel Pogon Szczeczin és a Górnik Zabrze, végül a dán Vejle lesz az ellenfele. Csütörtökön már Ádám Martin is edzésbe állt új csapatában.

A DIÓSGYŐRI VTK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 12–24., Spanyolország

Felkészülési mérkőzések (Spanyolországban)

Január 13., 14.00: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

Január 17.: várhatóan egy alacsonyabb osztályú spanyol csapat

Január 20.: DVTK–Raków Czestochowa (lengyel)

Január 21.: DVTK–FK Pardubice (cseh)

Január 23.: DVTK–LNZ Cserkaszi (ukrán)

A KECSKEMÉTI TE FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 14–27., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 11., 11.00: KTE–Békéscsaba (NB II)

Törökországban:

Pontos program később.

A NYÍREGYHÁZI SPARTACUS FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 7–18., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Törökországban

Január 10.: Nyíregyháza–Sepsi OSK (romániai)

Január 14.: Nyíregyháza–Korona Kielce (lengyel)

Január 17.: Nyíregyháza–GKS Katowice (lengyel)

Itthon

Január 25.: Nyíregyháza–Kassa (szlovák)

A PAKSI FC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 14–25., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 11., 14.00: Paks–BVSC-Zugló (NB II)

Törökországban

Január 16., 14.30: Paks–LASK (osztrák)

Január 17., 15.00: Paks–Pogon Szczecin (lengyel)

Január 21., 14.00: Paks–Górnik Zabrze (lengyel)

Január 24., 14.00: Paks–Vejle (dán)