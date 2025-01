Hetvenöt éves lett Glázer Róbert korábbi megbízott szövetségi kapitány

Glázer Róbert az ökölvívással is kokettált, ám beszippantotta a futball, különösen az 1963 őszén bajnok Győr volt rá nagy hatással. Rendre a csatársor vagy a középpálya bal oldalán kapott lehetőséget, Farsang Ferenc edzősége idején stabilizálta a helyét az 1974-ben bajnoki bronzérmes együttesben. A szakvezető alapcsapata többnyire így állt fel: Borbély – Baumann, Pozsgai, Sebők, Izsáki – Varsányi, Somogyi, Póczik (Horváth L.) – Pénzes, Stolcz, Glázer. Az UEFA-kupa első körében mindkét találkozón gólt szerzett a Lokomotiv Plovdiv ellen, a játékidő után belőtt 11-ese is kellett a továbbjutáshoz. Az 1979-es Magyar Népköztársasági Kupa-győzelemből is kivette a részét, játszott a Ferencváros ellen 1–0-ra megnyert kupadöntőben. Az elődöntőben a Csepel 7–2-es legyőzéséből három gólt és egy gólpasszt vállalt. A KEK első fordulójában mindkét mérkőzésen pályán volt az összesítésben 3–2-vel továbbjutó Juventus ellen.

Verebes József 1982-es bajnoki aranyérmes együttesében a 34 találkozó közül 23 meccsen jutott szóhoz, egy gólt szerzett.

Szakvezetőként a Veszprémmel feljutott az élvonalba (1990), két ciklusban is segítette Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi munkáját (1990–1991 és 1994–1995), 1991-ben négy mérkőzés idejére megbízott szövetségi kapitányként dolgozott, Illés Béla nála mutatkozott be a legjobbak között a Norvégia elleni Eb-selejtezőn (0–0). Az edzői pályán a legnagyobb sikere az Újpesttel elért Magyar Kupa-győzelem (2002).