Csodás hírt osztott meg a Ferencváros csatára, Matheus Saldanha

„Az utolsó bajnoki után hazautaztam Brazíliába és a szabadságomat a szülővárosomban, Uberabában töltöm az egész családommal. Itt ünnepeljük majd a karácsonyt is. Ilyenkor jókat eszünk, számos tradicionális brazil fogást is, de nekem a lasagne a kedvencem. Természetesen nagy ajándékozás is van egymás között, mindenki nagyon készül. Én is, de imádok ajándékot kapni. Az év utolsó napjai, így a szilveszter is közösen telik. Az év vége mindig nagyon jó, mert a családommal lehetek. Így azért kicsit jobb ráfordulni az új évre” – idézte a fradi.hu Matheu Saldanhát.

A brazil játékos egy örömhírt is megosztott: párjával, Micaelével babát várnak, és mint kiderült, kislányuk lesz. Saldanháék már azt is eldöntötték, hogy Celina lesz a gyermekük neve.