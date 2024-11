Saldanha: Olykor manapság is előveszem a tan-tant

Matheus Saldanha érkezése óta eddig nyolcszor talált be az ellenfelek kapujába. Elmesélte, miről szól a gólöröme: „Ezt a rapper/színész, 50 cent főszereplésével készült »Pénzed vagy életed« című filmből vettem. Ott van egy olyan szöveg, »az 5. szabály az: csak semmi érzelem, az érzelem halálos«. A kézmozdulatom egy elsülő fegyvert és egy szívet ábrázol.”

Az interjúból az is kiderül, hogy korábban játszott szambazenekarban: „Valóban doboltam, olykor manapság is előveszem a tan-tant, amely egy brazil dob. A doboláshoz elengedhetetlen, hogy érezd a ritmust és szerintem a pályán is. A brazil válogatottból Neymar a kedvencem, ő valóban olyan, amikor cselez, mintha táncolna a védők között. Az én kedvencem, amikor úgy tudok jól passzolni a társakhoz, hogy oda se nézek. Ezt korábban sokszor bevetettem a grundokon a négy-öt évvel idősebbek ellen is, ők ki is voltak akadva, mondván tiszteletlen vagyok, de ez az ő szemszögükből volt igaz, én ezzel tudtam felhívni magamra a figyelmet.”