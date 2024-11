Pascal Jansen: Meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést

„Meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést” – jelentette ki a Ferencváros hivatalos oldalának interjújában a szakember. – „Az első félidőben nem védekeztünk elég jól, így három gólt is bekaptunk egymás után. Ezt követően nem meglepő a végeredmény.”

„Ezen a találkozón mihamarabb túl kell lépnünk. A következő Európa-liga meccsünk egy teljesen másik mérkőzés lesz. Mennünk kell tovább” – tette hozzá Pascal Jansen.

A vezetőedző az ulloi129.hu-nak azt is megosztotta, akár nyerhettek is volna, de szinten aluli volt a teljesítményük az első félidőben.

„Nagyon gyenge volt az első félidő, minden kontra nagy veszélyt jelentett, ezekből kétszer be is találtak. A harmadik gólnál sem koncentráltunk eléggé. A második félidőben megváltoztattuk a felállást, ezért vissza tudtunk jönni a meccsbe, de a győzelemhez ez nem volt elég. Az első félidei pocsék labdanélküli játék után ehhez szerencse is kellett.”

NB I

14. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–3

Budapest, Groupama Aréna. 8723 néző. Vezette: Karakó Ferenc

Gólszerző: Varga B. (42.), Rommens (68.), Abu Fani (70.), ill. Acolatse (7.), Huszár (19.), Bényei (41.)