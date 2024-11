„Nem múlik el, ha valakit fradistának neveltek” – a Kecskemét kapusa utánpótláséveiben a B-középbe járt

Kersák Roland szerint sok helyzete volt a Kecskemétnek.

„Azt gondolom, ez a problémánk hetek, talán hónapok óta, hogy nem tudjuk berúgni ezeket a helyzeteket. Nagyon jól működött most csapatszinten a védekezés, egy komolyabb megingásunk volt, abból be is lőtte a helyzetet a Fradi. Nincs mit tenni, dolgozni kell tovább, aztán reméljük, majd jönnek az eredmények.”

Videónkban beszélgetünk a nagy bravúrjáról, amikor a keresztlécre tolta Varga Barnabás lövését, de mesél arról is, hogy 15 évet töltött el az FTC kötelékében, a családja is fradistának nevelte, a B-középbe járt meccsekre, és ezek az évek nem múltak el benne nyomtalanul. Azt is megtudjuk, Gera Zoltán mennyire tudja átadni nekik a pozitív szemléletét, ugyanis a tréner azt mondta, a Kecskemét biztosan ki fog mászni a gödörből.

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Ferencvárosi TC 0–1 (0–0)

Kecskemét, Kecskeméti Széktói Stadion, 4732 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Kehinde (85.)

Kiállítva: Kady (FTC, 62.)