NB I: A középmezőnyben van a helyünk – Mim Gergely

ÉRTÉKES SKALPOT SZERZETT az előző héten a ZTE: az első félidőben hat perc alatt háromszor is bevette a Puskás Akadémia kapuját, és végül 4–2-re nyert a fordulónak a második helyről nekivágó riválisa ellen. Kell-e mondani, a győzelemhez értékes csapatmunkára volt szükség, ugyanakkor az is igaz, a két gólt szerző (és a másik kettőben is szerepet vállaló) Yohan Croizet egerszegi pályafutása legjobb meccsét játszotta, ahogy sokat tett be a közösbe Mim Gergely is, aki a vezető találatot érte el, és hosszú ideje húzóembere a csapatnak.

„Visszatérő probléma, hogy megszerezzük a vezetést, aztán túlzottan magunkra húzzuk az ellenfelet, és csak idő kérdése, mikor kapunk gólt, szerencsére a Puskás Akadémia ellen nem ez történt – emlékezett a múlt heti bajnokira Mim Gergely. – Feljebb toltuk a védekezésünket, a vezetés megszerzése után nemcsak hogy jött a második gól, hanem öt perc alatt kétszer is betaláltunk – a korábbi mérkőzéseinken nem ez volt a jellemző, pedig akadtak lehetőségeink. Három nulla után sem álltunk vissza, magasan védekeztünk, viszont még négy egynél, jó negyedórával a vége előtt sem éreztem úgy, hátra lehet dőlni, lazán vehetjük az utolsó perceket. Korábban a Győr ellen egy nullánál inkább volt olyan érzésem, hogy nem kapunk gólt, ilyen tekintetben mondhatom a nyíregyházi találkozónkat is, aztán mindkétszer becsapott a megérzésem, pedig nem ez a jellemző. Ebben az idényben többször is az utolsó pillanatokban vesztettünk pontot, pontokat, így amikor a következő héten vezetést szerzel, ott van a fejekben, csak nehogy megint elkövessük az előző heti hibát. A Puskás Akadémia legyőzése nagyot lendíthet rajtunk, valamilyen szinten elfeledtetheti azt a sorozatot, amely balszerencsésen alakult nekünk. Tegyük hozzá, a nagyobb probléma az volna, ha úgy maradnánk alul, hogy nincs helyzetünk, azonban csak az MTK volt jobb játékban egyértelműen nálunk, más kérdés, hogy az otthonában mégis összejött a pontszerzés.”

A Puskás Akadémia elleni magabiztos siker erőt adhat az egerszegieknek a folytatásra, ugyanakkor az előre lépéshez szükség van a kulcsemberek kiemelkedő teljesítményére. Mim Gergelynek a mostani a harmadik idénye a ZTE-ben, és míg az elsőben csak ötször kezdett, a másodikban már huszonnégyszer, a mostaniban pedig – amikor kivétel nélkül mindig a kezdő tizenegyben szerepelt, és négy gólt is szerzett – még emelni is tudott a játéka színvonalán.

„Az élvonal teljesen más mint az NB II, idő kellett a ritmus felvételére, ha visszanézek a két és fél évvel ezelőtti önmagamra, mondhatom, sokat fejlődtem – folytatta Mim Gergely. – A második itteni idényemben már sok lehetőséget kaptam, felszabadultan játszottam, meg tudtam mutatni, mi van bennem, ehhez kellettek az olyan nagyszerű futballisták, mint Yohan Croizet vagy Antonio Mance, ők a hátukon cipelték a csapatot. Nyáron meghatározó játékosok távoztak, érzem, több felelősség hárul rám, próbálok ennek megfelelni. A folytatás? Azt a formát, amiben vagyok, minimum tartani akarom, és persze bízom benne, feljebb is tudunk lépni, hiszen a középmezőnyben van a helyünk.”