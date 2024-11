Fordulatos mérkőzésen játszott döntetlent az MTK és a Győr

NB I

14. FORDULÓ

MTK Budapest–ETO FC Győr 2–2 (1–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Derdák Marcell

Gólszerző: Jurina (26.), Varju (73.), ill. Bitri (63.), Bumba (68.)

Az MTK otthonában mit ér a veretlenség? Az ETO FC Győr idei második fővárosi fellépése (Újpesten 0–0-s döntetlent játszott) előtt tíz mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatot épített, s bár ez remek teljesítmény az első négy fordulóhoz képest, az utóbbi hetekben már Borbély Balázs vezetőedző, valamint Eneo Bitri is kimondta, túl sok döntetlent játszik a csapat. Való igaz, a tíz meccs fele volt csak győzelem, ráadásul ebből kettő a kupasorozatban született, az elmúlt két fordulóban a Nyíregyháza (1–1) és a DVSC (2–2) ellen pedig legalább két pontot elvesztegetett a rossz helyzetkihasználása miatt a győri egylet. Az MTK az elmúlt két fordulóban megtorpant, egy pontot szerzett, ám hazai pályán eddig csak egy vereséget szenvedett, tehát komoly erőfeszítés kell egy-egy vendégegyüttestől, ha le akarja győzni a Hidegkuti Nándor Stadionban.

Remek iramban kezdődött a találkozó, sőt az MTK a 27. percben vezetést szerzett, és már Marin Jurina góljáig is látszott, hogy ha a hazai alakulat a győri tizenhatos körül járatni tudja a labdát, pillanatok alatt képes veszélyt teremteni. A gól megnyugtatta a hazaiakat, bár a győriek a szünetig beszorították őket a kapujuk elé, Claudiu Bumba, Eneo Bitri és Albion Marku révén közel jártak az egyenlítéshez is. Az 51. percben Vazsdi Szahli is feliratkozott a „majdnem egyenlített” listára, az elalvó MTK-védelem mögé futó Claudiu Bumba centerezett, de a tunéziai játékos a kapussal szemben mellé lőtt kapásból. Borbély Balázs többször is méltatlankodott támadója megmozdulásai miatt, s úgy érezhette, hogy a sérülésből visszatérő Nadir Benbuali csereként majd megoldja helyette a kapu előtti problémákat. Közben az MTK sem adta fel a támadásokat, Bognár István és Hej Viktor összjátékából a középpályás került gólveszélyes helyzetbe, míg a két szélen a villámgyors Molnár Rajmund és Molnár Ádin folyamatosan várta az indításokat.

Aztán jött (megint!) Eneo Bitri. Egészen hihetetlen, mennyire érzi a kaput az albán védő, az elmúlt öt bajnokiján a negyedik gólját szerezte, és ismét kirántotta csapatát a gödörből. A győri közönség hazai pályát varázsolt az ETO-nak, s ezt négy perccel később meg is hálálták a játékosok, Claudiu Bumba szögletvariációból szerzett vezetést. Nem sokáig örülhettek, az egykor Győrben is nevelkedő, már az MTK-t erősítő Varju Benedek a 73. percben 2–2-re módosította az állást, így újra az MTK-é volt a lélektani fölény, és a hajrára teljesen beszorította az ETO-t, olyannyira, hogy a VAR korrigált egy a bíró által már megítélt tizenegyest… A győriek gyakran a kapkodásukkal hozták kellemetlen helyzetbe saját magukat, ám végül egy ponttal távozhattak, tizenegy mérkőzésre nyújtva a veretlenségi sorozatukat.