Elton Acolatsét minden gól közelebb viheti egy Ajax elleni kupameccshez is

– Jó formában várja a Loki elleni ütközetet, hiszen legutóbbi három bajnokiján három gólt szerzett. Mit gondol, folytatódik a jó sorozat?

– Nem bánnám – mondta lapunknak a korábbi holland utánpótlás-válogatott Elton Acolatse, aki a Paks, a Fehérvár és a Ferencváros kapujába talált be az elmúlt három fordulóban. – Úgy érzem, amióta Magyarországon futballozom, most vagyok a legjobb formában. Jönnek a gólok, az edzéseken is mindent beleadok, remélem, szombaton tovább folytatom a jó sorozatot. Szerintem a legfontosabb, hogy éhes vagyok a sikerre, az újabb gólokra!



– Első NB I-es találatát a Debrecen ellen szerezte, akkor három egyre győzték le hazai pályán a Lokit. Most is csak a győzelem elfogadható?

– Emlékszem, szép gól volt, jó lenne megismételni az akkori eredményt, már csak azért is, mert úgy szeretnénk a téli szünetre menni, hogy a Diósgyőr ott van a dobogón. Tudom, nem könnyű feladat, talán nem is ez a realitás, de mindig is szerettem jelentős célokért küzdeni.



– Úgy tűnik, szereti a gyors gólokat, az őszi négy találatából egyet a negyedik, egyet az ötödik, egyet pedig a hetedik percben szerzett. Ez a tudatos ráhangolás, vagy inkább szerencse kérdése?

– Próbálok az első pillanatoktól koncentrálni, hogy ha hozzám kerül a labda, rögtön az első helyzetemet gólra váltsam.



– A Ferencváros ellen a szezon egyik legszerencsésebb gólját szerezte...

– Visszanéztem már, én inkább viccesnek mondanám, mintsem szerencsésnek. Ha jól találtam volna el a labdát, szerintem a kapus véd, ám arra, hogy a bal lábamon megperdül a labda, még én sem számítottam. De ezért mondják, hogy mindig ott kell lenni a kapu előtt, és mindegy hogyan, de pattanjon be a labda a kapuba.



– Nyolcéves korától az Ajaxban nevelkedett: mit adott a profi képzés?

– Tudni kell, hogy édesapám csatár volt, sőt a nagybátyáim közül is többen futballoztak, szóval a labdarúgás szeretete a véremben van. Apám gyakran végzett velem különedzéseket, és a mai napig elmondja, ha megnézi a góljaimat, hogy ne bízzam el magam, csak dolgozzak tovább szorgalmasan. Tizenhárom évet töltöttem el az Ajaxnál, ez nem kevés idő. Büszke vagyok arra, hogy a világ egyik legjobb futballakadémiáján nevelkedtem, szép emlékeim vannak. Az akkori gyerekcsapatomból rajtam kívül egy srác lett profi futballista, de később például Matthijs de Ligttel is egy csapatban voltunk, sőt, a jelenkori holland válogatott csapatkapitánya, Frenkie de Jong is csapattársam volt. Amúgy azért is fontos számomra, hogy a Debrecen ellen is gólt szerezzek és győzzünk, mert jó lenne a Diósgyőrrel kilépni a nemzetközi kupaporondra, ahol már csak a szerencsén múlna, hogy szembejön-e az Ajax. BORBOLA BENCE

Most nincs lendületben a Kecskeméti TE, de Zeke Márió abban bízik, a hétvégén megtáltosodik a csapat (Fotó: Kovács Péter)

ZEKE MÁRIÓ VISSZATÉR GYŐRBE – ÉS GYŐZNI SZERETNE

Közel járt ahhoz, hogy megszerezze második győzelmét a bajnokságban a KTE, hátrányból fordított a DVSC vendégeként, ám a hajrában a korábbi kecskeméti középpályás, Szuhodovszki Soma egyenlített, így egy ponttal gyarapodott a 14. fordulóban. Ha abból indulunk ki, hogy a Kecskemét az előző kilenc bajnokiját kivétel nélkül elvesztette, ez is előrelépés, azonban a csapat nagy munkabírású ­szárnyvédője, Zeke Márió is tudja, a felzárkózáshoz győzelmekre van szükség.

„A debreceni mérkőzés után bosszúsak voltunk, mert éreztük, jó esélyünk volt a győzelem megszerzésére – mondta a KTE huszonnégy esztendős labdarúgója. – Ilyenkor csalódott az ember, még akkor is, ha hosszú idő után végre sikerült pontot szerezni, a mi helyzetünkben viszont győzelmek kellenek. Amikor augusztus közepén hazai pályán kettő egyre legyőztük az ETO-t, senkinek sem fordult meg a fejében, hogy ilyen negatív spirálba kerülünk, de az sem, hogy a győriek meg így elkapják a fonalat. Ellenfelünk jó futballt játszik, pályaválasztóként ez különösen igaz, nem kérdés, nehéz kilencven perc előtt állunk. Próbáljuk úgy felfogni, hogy lezártunk egy rossz sorozatot, nagyon ki vagyunk éhezve a sikerre. Debrecenben végre gólokat szereztünk, de már az előző fordulóban, a Ferencváros ellen is jól játszottunk, ugyanolyan egységesek, összetartóak vagyunk, mint az elmúlt két idényben, a jó szereplés idején. Amikor ennyire rossz szériában van egy csapat, nagyon nehezen jön ki belőle, de voltunk már a másik oldalon is, tisztában vagyunk vele, néhány győzelemmel nagyot lehet lépni előre.”

Erre jó példa a szombati rivális is: az ETO az első négy bajnokiját egyaránt elvesztette (a negyediket éppen Kecskeméten), utána a Puskás Akadémia elleni találkozóját későbbre halasztották, Diósgyőrben (0–0) már összejött a pontszerzés, majd nyolc vereség nélküli összecsapás következett. Ez a sorozat nyilván önbizalmat ad a győri játékosoknak, ugyanakkor a kecskemétiek is építhetnek arra a játékra, amit az előző két meccsükön, a Fradi és a Loki ellen mutattak.



„Tizenhárom évesen kerültem az ETO-hoz, az U14-től egészen az NB II-ig jutottam, szóval Győrben nőttem fel – folytatta Zeke Márió. – Szeretek visszamenni, a város szinte a második otthonom, ugyanakkor most nincs annál fontosabb, mint hogy jó eredményt érjünk el. Reálisan látjuk a helyzetünket, tisztában vagyunk vele, hogy bár sok van még hátra, fogynak a mérkőzések, de hiszünk a bennmaradásban, egy jó sorozattal elkerülhetünk a kiesőzónából. A cél egyértelműen ez.” ZOMBORI ANDRÁS

Demjén Patrik nem bánná, ha a Puskás Akadémia ellen csak annyi dolga lenne, hogy kigurítja a labdát (Fotó: Szabó Miklós)

DEMJÉN PATRIK PONTOSAN TUDJA, A TIZENEGYES OROSZ RULETT

Jubileumi meccs volt: az MTK Budapest kapusa, Demjén Patrik a múlt hét végén ötvenedik alkalommal játszott a kék-fehéreknél.

„Sajnos, nem sikerült jól az ETO elleni meccs – mondta lapunknak Demjén Patrik. – A szünetben vezettünk, de kaptunk két gólt, mert nehezen tudunk felpörögni. Bosszantott a kettő kettes eredmény, de keményen dolgoztunk egész héten, hogy ismét mellénk szegődjön a szerencse a Puskás Akadémia elleni meccsre. Sajnos az a helyzet, hogy az előző három bajnoki egyaránt nyerhető lett volna, úgyhogy jó lenne újabb győzelmi sorozatot építeni, ám sorrendben játszunk a Puskás Akadémiával, kétszer a Pakssal, majd a Vidivel, azaz nem lesz egyszerű a szezon vége.”

A kapus a Puskás Akadémia ellen a 170. NB I-es meccsén lép pályára, s az előjelek alapján nem az MTK a meccs esélyese, ugyanis a csapatok előző négy egymás elleni összecsapását a felcsútiak nyerték meg, ráadásul összesen tizenöt gólt szereztek. Demjén Patrik Nagy Zsoltot ismeri a válogatottból, tudhatja, hogy a Puskás Akadémia játékosa biztos lábbal rúgja a tizenegyeseket, ő viszont elég jó százalékban hárítja a büntetőket – érdekes lehetne, hogy mit hoz a szélső és a kapus párharca.”



„A Puskás Akadémia erős a szabad- és szögletrúgásokban, valamint az ellentámadásai is veszélyesek. S hogy mi a helyzet a tizenegyesekkel? Nos, a büntető mindig orosz rulett, igaz ugyanakkor, hogy még a ZTE kapusaként valóban hárítottam jó néhányszor. Egyébként ez a téma Nagy Zsolt szemszögéből is izgalmas kérdés, de neki annyiból könnyebb dolga van, hogy ha jól lövi meg a labdát, hiába találom el az irányt, nem lehet hárítani.”

Demjén Patrik tízszer ült a válogatott meccsein a kispadon, legutóbb is ott volt Marco Rossi szövetségi kapitány keretében. A kapus is várja, mit hoz a vb-sorsolás, valamint jövő tavasszal a törökök elleni NL-osztályozó.

„A válogatott többször bebizonyította, bármely rivális ellen felveszi a versenyt, de a vb-selejtezőn a leendő ellenfelektől függetlenül nyilván nem lehet könnyű meccsekre számítani. Ami pedig a Nemzetek Ligája-osztályozót illeti, jó emlékeim vannak Törökországról, a legutóbbi három meccset ugyanis megnyertük, de az Eb-negyeddöntős ellenfelet óriási hiba lenne lebecsülni. Kiélezett párharc lesz, ám hiszek abban, hogy benn maradunk az A-ligában. Mindig remekül érzem magam a csapat összetartásain, hétről hétre az a célom, hogy olyan teljesítményt nyújtsak az MTK-ban, amellyel kiérdemelhetem a válogatott meghívót.” JUDI ÁDÁM



NB I

15. FORDULÓ, SZOMBATI PROGRAM

12.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: ETO FC Győr–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!