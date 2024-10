Szalai Gábornak jól megy a Fehérvár ellen

FERENCVÁROS–FEHÉRVÁR

A válogatott szünetet követően a Fehérvár elleni mérkőzéssel veszi kezdetét az újabb erőltetett menet a Ferencvárosnak, huszonkét nap alatt hét meccs vár rá. Szalai Gábor, a zöld-fehérek védője optimista az összecsapás előtt.

Második ferencvárosi bajnokijára készül Szalai Gábor. A belső védő a válogatott szünet előtti utolsó találkozón, a Pakson 3–1-re elveszített összecsapáson debütált az FTC játékosaként az NB I-ben, vasárnap a Fehérvár ellen szeretné első győzelmét átélni. Már csak azért is, mert a piros-kékekről jó emlékei vannak, legutóbb, 2023 novemberében a Kecskemét játékosaként belső védő létére gólt szerzett ellenük, akkor a KTE 3–3-as döntetlent játszott Fehérváron. A 24 éves futballista azóta megjárta a svájci Lausanne-t, a nyáron onnan tért haza a Ferencváros kedvéért.

„Az NB I-ben többször is betaláltam már az ellenfelek kapujába, de a Fehérvár ellen különösen jól megy – mondta lapunknak Szalai Gábor. – A legutóbbi három-hármas összecsapás előtt múlt év augusztusában odahaza is legyőztük őket, méghozzá az én gólommal. Messze nem a gólszerzés az elsődleges feladatom, de ha úgy adódik, szívesen felmegyek a szögletekhez, szabadrúgásokhoz. A Ferencvárosnál azonban egyelőre a védekezésre összpontosítok, szeretném, ha minél jobban menne a játék. A gólok ráérnek később is.”

A Fehérvár a bajnokságban kilenc forduló alatt mindössze két győzelmet aratott, és míg az elmúlt években rendre élcsapatnak számított, egyelőre úgy fest, a középmezőny lehet a célja. Szalai Gábor azonban tudja, nem szabad azzal foglalkozni, hányadik helyen áll éppen Pető Tamás csapata.

„Kétségtelen, a fehérváriak nem a legjobb formájukban érkeznek hozzánk, az előző három mérkőzésükön vereséget szenvedtek, de a bajnoki szünetben ők is rákészülhettek erre a találkozóra, és ez lendületet adhat nekik is. Nehéz megmondani, milyen hadrendben lépnek ellenünk pályára, beállnak védekezni, vagy inkább támadnak, egy biztos, mi általában irányítani szoktuk a mérkőzéseket, és ezúttal is erre készülünk. Veszélyes csapat vár ránk, de otthon akarjuk tartani a három pontot.”

A bajnoki szünet elején néhány napos pihenőt kaptak a Ferencváros futballistái, azt követően vágtak neki újult erővel az edzéseknek. Kellett is a feltöltődés, hiszen a következő huszonkét napban hét (!) találkozó vár a csapatra.

„Ezért is volt jó az a néhány napos pihenő, úgy éreztem, mindenki motiváltan, frissen tért vissza a Népligetbe – mondta Szalai Gábor. – A hét közepén volt egy edzőmérkőzésünk, amelyen sok gólt szereztünk, és ez az öltözői hangulatnak is jót tett. A héten a válogatott játékosok is csatlakoztak hozzánk, ráadásul sikerekkel a hátuk mögött tértek vissza. Sűrű hetek következnek, egymás után jönnek a mérkőzések, a bajnokságban, a Magyar Kupában és az Európa-ligában is pályára lépünk. Megpróbáltunk a lehető legjobban rákészülni erre az erőltetett menetre. A Fehérvár ellen nem lehet más célunk, mint a győzelem.”

NS TIPP – BORBOLA BENCE Ha valamikor nehéz megtippelni, milyen teljesítménnyel rukkol ki a Ferencváros, hát most az… Legutóbb az Európa-ligában jó játékkal kapott ki a Tottenhamtől, a bajnokságban százszázalékos mérleg után Pakson 3–1-es vereséget szenvedett. Nagyobb az esély arra, hogy ismét visszatér a jó útra, már csak azért is, mert gyenge formában lévő Fehérvár érkezik az Üllői útra.

KECSKEMÉT–PUSKÁS AKADÉMIA

Lukács Dániel: Sikerült alkalmazkodnunk

A KTE csatára szerint Gera Zoltán és stábja jól felkészítette a csapatot a Puskás Akadémia ellen.

Első NB I-es mérkőzésére készül vezetőedzőként Gera Zoltán. A 45 éves szakember a magyar U21-es válogatott és az NB II-ben szereplő Vasas után Kecskeméten kapott lehetőséget a leváltott Szabó István helyén, és azt várják tőle, hogy a csapatot elmozdítsa a kieső helyről. Az első feladat nem is lehetne nehezebb, a tabella közvetlen élmezőnyébe tartozó Puskás Akadémia érkezik a Széktói Stadionba. A kecskeméti szurkolók többek között Lukács Dánieltől remélhetik a gólokat, a 28 éves csatár mérlege az idényben tíz tétmérkőzésen négy gól és négy gólpassz.

„Érzem magamon, hogy kezdek egyre jobb formába lendülni – nyilatkozta a KTE hivatalos weboldalán Lukács Dániel. – Szerintem sikerült kihasználnunk a rendelkezésre álló időt, jól fel tudtunk készülni a Puskás Akadémia ellen Gera Zoltánnal, annak ellenére is, hogy kevés időt töltött még velünk. A stabilitás rendkívül fontos a Puskás Akadémia ellen. Sokat tettünk eddig is a sikerért, a támadómutatóink sem voltak rosszak, de továbbra is gólra játsszák ezt a játékot. Le kell tisztulniuk a kapu előtti megoldásainknak is. Jó lenne már jó élményekkel gazdagodni.”

NS TIPP – ZOMBORI ANDRÁS Különös nap jött el a KTE életében: hosszú idő után nem Szabó István áll a hazai kispad előterében. Biztos vagyok benne, sokaknak hiányzik majd a nagyszerű szakember, de abban is, a kecskemétiek várakozással tekintenek Gera Zoltán bemutatkozása elé. Nem kérdés, a Puskás Akadémia esélyesként érkezik, a házigazda részéről már az egy pont is jó indulásnak számítana az új érában.

ZALAEGERSZEG–ETO FC GYŐR

Várkonyi Bence: Csak a győzelem számít

Sokkal jobb a ZTE játéka annál, mint amit a helyezése mutat, az együttes védője, Várkonyi Bence bízik benne, az ETO ellen ez pontokban is megmutatkozik.

Ha van csapat, amely több pontot érdemelt volna az első kilenc fordulóban, mint amennyit megszerzett, az a ZTE. Márton Gábor együttese az 1. fordulóban a 92. percben kapott góllal vesztett 1–0-ra az MTK Budapest ellen, rögtön utána a Puskás Akadémia (1–2) vendégeként pedig úgy maradt pont nélkül, hogy a hazaiak győztes találatát Nagy Zsolt a 91. percben szerezte. A Paks 3–1-es legyőzése után a Fehérvár (1–1) otthonában még a 93. percben is győzelemre állt, Kovács Patrik azonban egyenlített, így három helyett csak egy ponttal térhettek haza a kék-fehérek. A csapat futballját akkor sem érhette kritika, amikor vereséget szenvedett, ám a rossz helyzetkihasználás miatt veszélyes pozícióból várja az ETO FC Győr elleni bajnokit.

„Valóban, három olyan meccsünk is volt, amelyen az utolsó percben kapott góllal vesztettünk pontot, pontokat, de bosszantó az is, ahogy a legutóbbi két találkozón kikaptunk – mondta a vasárnapi mérkőzésre készülve Várkonyi Bence, aki a ZTE valamennyi bajnokiját végigjátszotta az idényben. – A játékunk a Diósgyőr és az Újpest ellen is rendben volt, ám hiába a sok helyzet, mind a kétszer pont nélkül maradtunk. Talán jobb úgy elveszteni egy párharcot, hogy a futballod rendben van, egyáltalán nem kilátástalan, mégis nehéz megemészteni a vereségeket. Sohasem jó érzés a vonal, azaz kieső hely közelében állni, szerettük volna ezt elkerülni, de olyan összecsapás előtt állunk, amelyen egy közvetlen riválisunkat fogadjuk, éppen ezért nagyon fontos a pontok otthon tartása.”

A ZTE nyolc mérkőzésből kettőt nyert meg, egyszer döntetlenre végzett, ötször kikapott, ez a teljesítmény a 10. helyre elegendő: ha legyőzi a nyolc ponttal kilencedik ETO-t, mindenképpen előrelép. A feladat már csak azért sem ígérkezik könnyűnek, mert a rivális ugyan az első négy meccsét elvesztette, azóta négy bajnokit vereség nélkül, nyolc ponttal teljesített.

„A rossz rajt után magára talált az ETO, megerősítette a keretét, egyértelműen stabilabb lett a védekezése, abból próbál támadásokat kezdeményezni – folytatta az egerszegiek 22 éves védője. – Egy pont a hátrányunk vele szemben, tulajdonképpen mindegy, hogy egy-nullára vagy mondjuk három-kettőre, de le kell győznünk! Biztos vagyok benne, a ZTE nem kieső csapat.”

NS TIPP – JUDI ÁDÁM Fordul a szerencse. A zalaiak a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésükből hármat elveszítettek, pedig a csapat játékával nem volt különösebb probléma. A győriek ellen viszont a gólok is „megérkeznek”. A ZTE-nek muszáj nyernie, és hazai pályán meg is szerzi a három pontot.

NB I

10. FORDULÓ

13.00: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.15: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

DVSC–Paksi FC 0–5

DVTK–MTK Budapest 0–2

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0