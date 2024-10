Távoli gólokkal aratott magabiztos győzelmet az MTK a DVTK otthonában

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–MTK BUDAPEST 0–2 (0–2)

Miskolc, DVTK Stadion, 5405 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Kosznovszky (2.), Molnár R. (42.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

Pár órával az MTK Budapest elleni bajnoki mérkőzés előtt kellemetlen meglepetés érte Vladimir Radenkovicsot, a DVTK vezetőedzőjét, ugyanis a hosszú ideje a kapuban megbízható teljesítményt nyújtó Karlo Sentic után a középső védő, Marco Lund is kidőlt a sorból, s a középpályáról pedig Fanchu hiányzott sérülés miatt az alapcsapatból. A szakember sokat töprengett, ki helyettesítse a térdszalagszakadást szenvedő kapust, végül Artem Odincov mellett döntött.

Nem gondolhatta, hogy két perc sem telik el a meccsből, amikor az ukrán kapus a hálóból szedi ki a labdát. Mentségére legyen mondva, talán a világ legjobb formájában védő kapusa sem védte volna Kosznovszky Márk hatalmas lövése után a labdát. Vélhetően a 22 éves utánpótlás-válogatott középpályás eddigi pályafutásának legnagyobb gólját szerezte, s aligha feledi, ahogy ballábas lövése nyomán a labda kipókhálózta a jobb felső sarkot.

Elismerően bólintott a találat láttán a korábbi békéscsabai, majd győri labdarúgó, Mracskó Mihály is: „Ez csaknem akkora gól volt, mint amilyen én rúgtam az MTK-nak időszámításunk előtt egy-két évvel” – jegyezte meg nevetve (amúgy 1997 őszén rúgta a bődületes nagy gólt a ma már 56 éves 25-szörös válogatott futballista). A hazaiak kapusa tehát nem tehetett a gólról, ám a védők igen, főleg a középsők, hiszen nem léptek ki idejében a lőni készülő labdarúgóra.

A nagy találat megfogta a hazai együttest, míg az MTK valamennyi labdarúgója a vezetés után láthatóan élvezte a futballt, főleg a diósgyőri térfél közepén és a tizenhatos környékén futballoztak ötletesen, a hazai védelem olykor csak „nyomozta a labdát”…

Az MTK nemcsak ötletesen, gyorsan és pontosan is futballozott, míg a DVTK-ra rá sem lehetett ismerni. A diósgyőriek lassan, körülményesen fordultak a labdaszerzéseket követően támadásba, s ha nehézkesen nekilódultak, a passzok nem sikerültek. Pedig egy-egy jelenet után észrevehették volna a játékosok és a kispadon ülők, hogy a vendégek védelme Nemanja Antonov oldalán megbontható. Ami nem sikerült a hazaiaknak, bejött a vendégeknek, a félidő hajrájában gyors kontraakció után Molnár Rajmund cselezte ki a DVTK bal oldali védelmét, majd a hálóba lőtte a labdát, és ebben azért már Odincov is benne volt.

A szünetben kettőt cserélt a hazaiak mestere, a jobb oldalra Elton Acolatsét állította, míg érthetően Gera Dánielt visszarendelte jobb oldali védőnek, a középpályára pedig a nagy munkabírású, párharcok megnyerésében erős Vladiszlav Klimovicsot küldte be. A két labdarúgótól okkal várták a hazaiak, hogy valamiféle lendületet visznek a csapat játékába. Részben vált be a terv, mert a cserék után fölénybe került a DVTK, ám a helyzetek elmaradtak, s aztán a szépítés, az egyenlítés és a győzelem, egyben a beígért előzés is a tabellán.

Remek, hat meccsen át tartó veretlenségi sorozat szakadt meg Diósgyőrben, s bár nyilván fáj, de el kell ismerniük a hazaiaknak, hogy az MTK sokkal jobban futballozott, s nem érdemtelenül győzött. 0–2

