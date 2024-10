Romokban a Loki, a Paks ötször talált be a Nagyerdei Stadionban

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–PAKSI FC 0–5 (0–3)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4664 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Vécsei (9.), Tóth B. (32.), Mezei Sz. (41.), Papp K. (65.), Ötvös (77. – 11-esből)

Kiállítva: Kocsis D. (75.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

„Gyertek ide!” – a Loki-ultrák kérése ezúttal nem annak szólt, hogy a megköszönjék a csapatnak a Paks elleni meccsen nyújtott teljesítményt, hanem az 5–0-s vereség után egyfajta elszámoltatásra került sor. Ennek vége az lett, hogy felszólították a játékosokat, vegyék le a mezüket, és ennek Dzsudzsák Balázzsal az élen eleget tettek a DVSC futballistái, így hiányos öltözetben, megviselten vonultak be az öltözőben. Ezalatt a másik oldalon a paksiak NB I-es történetük egyik legnagyobb különbségű győzelmét ünnepelték, és azt, hogy vasárnap délutánig biztosan a tabella élén állnak.

Beszédes volt az is, ahogy a mérkőzés elkezdődött… Az első akciók alapján rögtön meg lehetett állapítani, melyik csapat várta a szombatot jó passzban, és melyik kevésbé. A vendégek az első támadásukba a szögletzászlót is „bevonták”, bár a heti edzésmunkának aligha az képezte a magvát Pakson, hogy Kinyik Ákos indítása után a labda a sarokzászlóról kerül majd Silye Erik elé… A következő akciók már jóval tudatosabbnak látszódtak, ahogy a Ferencváros elleni mérkőzésen (3–1) többször is, úgy ezúttal is Osváth Attila centerezett veszélyesen.

Rendületlen bíztak a társak a korábbi debreceni szárnyvédőben, akinek harmadik beadása meghozta a paksiak vezető gólját, a mutatós támadás végén Vécsei Bálint lőtte ki a bal alsó sarkot. Hogy a debreceni tábor már tíz perc után számonkérte a kedvencek produkciójának minőségét, ahhoz az újabb hatalmas paksi helyzet is kellett, és bizony a DVSC hátsó alakzatának megingásain érzhető volt a védelem összeszokatlansága. A Paks egész egyszerűen nem engedte kibontakozni a hazaiakat. Brandon Dominguesnek ugyan volt egy veszélyes elfutása, de az újabb gólt is a kupagyőztes szerezte. Sehogyan sem talált magára a Debrecen, amelynek szurkolói már az NB II-t emlegették, majd amikor Mezei Szabolcs háromra növelte a vendégelőnyt, szégyenről és gyalázatról énekeltek.

Tömeges cserét hajtott végre a szünetben Máté Csaba, a négy változtatás közül kettő a védelmet érintette, de a középpályára és a támadók közé is érkezett új ember. Nem volt magasan a léc, de első félidei önmagához képest jobban kezdett a szünet után a Loki, mindaddig, míg Megyeri Balázsnak előbb Vécsei Bálint, majd Papp Kristóf lövése után kellett bravúrt bemutatnia. Ordító helyzetéből sem tudott javítani a tragikus statisztikán Szűcs Tamás, akinek lecsúszott a lábáról a labda, a túloldalon ellenben Papp Kristóf nem hibázott, és hogy teljes legyen a paksi paletta, a középpályás szöglet utáni fejesből talált be a kapuba.

Legalább a szépítés sikerüljön – gondolhatta Dzsudzsák, amikor célba vette a paksi kaput, de Kovácsik Ádám nagyot nyújtózva mentett. Aztán jött a menetrendszerű Böde-villanás, egy akción belül kétszer is kézzel hárították a lövését, ezt Megyeri Balázs büntetlenül megtehette, a gólvonalon ilyen módon hárító Kocsis Dominik ellenben a piros lapért cserébe. Így aztán Böde Dániel 150. NB I-es góljára még várni kellett, főleg, hogy a tizenegyest sem ő, hanem Ötvös Bence értékesítette.

Máté Csabával a negyedik vereségét is elszenvedte a DVSC, a Paks a legutóbbi hat meccséből az ötödiket, azon belül pedig zsinórban a harmadikat is megnyerte. 0–5

A MÉRKŐZÉS ONLINE, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!