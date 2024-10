Az Újpest nagy csatában legyűrte odahaza a Nyíregyházát

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Duarte 90.)

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, 6039 néző. Vezette: Rúsz

Boldog születésnapot! – nem volt meglepő, hogy felállva tapsolt a Megyeri úti publikum. Óriási öröm, hogy a nézők személyesen köszönthették a néhány napja nyolcvanadik életévét betöltő legendás újpesti futballistát, Zámbó Sándort, akit óriási ováció fogadott. Még akkor is, ha a jelenlévők közül sokan nem látták játszani, de arról mindenki hallott, milyen fantasztikus futballista volt…

Amúgy is ünnepi hangulatban kezdődött a mérkőzés, a hazai tábor a kapu mögötti szektort megint megtöltötte, az oldalsó tribünökön is sokan helyet foglaltak, és ami külön örömteli, hogy a vendégoldal is zsúfolt volt – az újonc Spartacus több jó eredményt is elért az utóbbi időben, jó volt látni, hogy ilyen sokan elkísérték. A folyamatos szurkolás miatt labdarúgó-mérkőzésen érezhették magukat a jelenlévők, és a játékosok is nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe. A hazaiaknál bekerült előre Dénes Adrián, a vendégeknél két korábbi újpestit is neveztek a mérkőzésre, Abou Bakar Keita ott volt a kezdőben, Ognjen Radosevics a kispadon kezdte a mérkőzést.

Az első percekben nagy tempót diktált a nézőitől hajtott Újpest, de a vendégcsapat stabilan tartotta magát, sőt néhány perc elteltével egyre többször tudta bevinni a labdát az újpesti tizenhatoson belülre. Illetve biztosan többször, mint ahányszor a hazaiak tervezhették a találkozó előtt, s nem lehetett véletlen, hogy Bartosz Grzelak idegesen mutogatott az oldalvonal mellől.

A meccs első szakaszában úgy próbált veszélyt teremteni az Újpest, hogy Bese Barnabás a jobb oldalról sokszor behúzódott középre, egészen az ékek vonaláig, a korábbi válogatott játékos által megjátszott labdákkal többször is zavart keltettek a lila-fehérek. Ugyanakkor az első félidő derekától a nagyon fegyelmezetten védekező vendégegyüttes sokkal többször volt a fővárosiak térfelén, de nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani.