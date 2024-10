MK: Pascal Jansen szerint a győzelem a meccs egyetlen pozitívuma; a tiszafüredi edző meghatódott

Kristoffer Zachariassen is arról beszélt, hogy az NB III-as együttes a vártnál nehezebb diónak bizonyult, a legfontosabb azonban a továbbjutás: „Egy kicsit talán többet kellett dolgoznunk a győzelemért, mint előzetesen reméltük, de az ellenfél nagyon jól küzdött. Ez is mutatja, hogy hiába szerepel alacsonyabb osztályban a rivális, a győzelemért mindig meg kell dolgozni. Ettől függetlenül elértük a célunkat, továbbjutottunk” – fogalmazott a norvég középpályás, hozzátéve, hogy mindkét szurkolótábor remek hangulatot teremtett a kilencven perc alatt. Zachariassen elmondta azt is, hogy a Budapestre hazatérést követően szeretnének minél előbb regenerálódni a következő mérkőzésre.

A tiszafürediek vezetőedzője, Dorcsák Zoltán büszke volt csapatára, annak ellenére, hogy a továbbjutás végül nem sikerült. Úgy fogalmazott, hogy „lesz majd egy kis örömködés az öltözőben”, játékosaival pedig felhőtlen boldogságot éltek át, amikor megszerezték a vezetést a találkozón. „Ennél jobb csak akkor lett volna a forgatókönyv, ha nem kapunk ki, azonban így is elégedettek vagyunk. Büszke vagyok a csapatra, nem hazudtoltuk meg magunkat, próbáltunk támadásokat építeni és odakerülni a Fradi kapuja elé. Meg vagyok hatódva” – mondta a szakember, aki szerint elsősorban csapatszinten hívták fel magukra a figyelmet a Ferencváros ellen.

A tiszafüredi gólszerző, Kalmár Ferenc szavai szerint sajnálja, hogy a bajnokságban nem tud eredményes lenni, bízik azonban abban, hogy az FTC elleni góllal átszakad majd egy gát benne. A gólöröméről pedig elmondta: „Próbáltam a feleségemet keresni a lelátón, de annyian voltak, hogy nem találtam meg. Aztán eszembe jutott a bellinghames gólöröm, s gondoltam, elsütöm. Nagyon örültünk, összeborultunk, viszont sajnos fel is bosszantottuk a Ferencvárost.”

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

Facultas-Tiszafüredi VSE (NB III)–Ferencvárosi TC 1–2

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, 2000 néző. Vezette: Rúsz Márton

Tiszafüred: Tajti B. – Major M., Bényei, Aranyos – Kovács D. (Karmacsi, 84.), Barzsó (Ujvári, 90.), Mácsai (Ballók, 84.), Engel (Szövetes, 90.) – Trencsényi, Kalmár F. (Pataki, 71.), Pap Zs. Edző: Dorcsák Zoltán

Ferencváros: Varga Á. – Botka, Szalai G. (Gartenmann, 56.), Knoester, Pászka (Civic, 84.) – Tóth A., Ben Romdan (Maiga, 56.) – Gruber (Matheus Saldanha, 56.), Zachariassen, Kehinde – Varga B. (Misidjan, 70.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Kalmár F. (48.), ill. Zachariassen (51., 55.)