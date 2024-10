Matheus Saldanha: A győzelmek, a gólok hajtanak előre bennünket!

Tosin Kehide fordulásból lőtt, a labda szállt a kapu felé, Nikola Szerafimov keze azonban rosszkor volt rossz helyen. Amint Antal Péter játékvezető befújta a tizenegyest, a labdáért kisebbfajta közelharc alakult ki, kósza kísérletet tett Mohammed Abu Fani is, hogy elvégezhesse a büntetőt, a legélesebb csata azonban a két brazil, Matheus Saldanha és Kady között volt. Egyszerre fogták a labdát, a tizenegyespontnál egyeztettek, alighanem felsorakoztatták az érveiket, miért nekik kellene rúgniuk a büntetőt. Az akaratosabb végül Kady volt, aki nem is hibázott, bal belsővel a jobb alsó sarokba gurított.

„Ilyenek vagyunk, minél több gólt szeretnénk lőni – mondta mosolyogva lapunknak Matheus Saldanha, akinek góljával addigra már 1–0-ra vezetett az FTC. – Jó lett volna egyet hozzátenni, ebből is látszik, mennyire motiváltak vagyunk. A győzelmek, a gólok hajtanak előre bennünket! Hogy mi hangzott el kettőnk között a tizenegyespontnál? Azzal próbáltam elkérni a labdát Kadytól, hogy ha még egy gólt szerzek, a góllövőlista élére ugrom, és szeretnék már most ott állni. Ő mosolygott ezen, és csak annyit mondott, hogy majd ad még egy gólpasszt nekem…”

Talán az is közrejátszhatott a döntésben, hogy Matheus Saldanha addigra már feliratkozott a gólszerzők közé. A 23. percben gyakorlatilag az első adandó lehetőségét gólra váltotta, nem cifrázta, nem bonyolította túl a ziccert, amint lecsapott a labdára – amely a rendkívül gyenge napot kifogó Szerafimov talpa alatt csúszott el –, kapura fordult, és higgadtan lőtt a kapu közepébe.

„Az ilyen helyzetekben mindig próbálok nyugodt maradni – árulta el a 25 éves támadó, aki a nyár végén a szerb Partizantól érkezett a Ferencvárosba. – Ha a kapu közelében elém kerül a labda, azonnal felmérem a helyzetet, és minden idegszálammal a gólszerzésre összpontosítok. A mostani találatomnál is gyorsan kellett döntenem, Kady passza után váratlanul került elém a labda, hiszen az ellenfél védője könnyedén felszabadíthatott volna, de ha már ott volt, kapura fordultam, megnéztem a kapus helyezkedését, mozgását, és nyugodtan lőttem a hálóba.”

A magyar bajnok szeptember első napjaiban, az átigazolási időszak hajrájában jelentette be Matheus Saldanha érkezését, aki 8 millió eurós becsült piaci értékével nyomban az NB I legértékesebb labdarúgója lett. A játékos a Balatonfüred otthonában megrendezett gálamérkőzésen mutatkozott be zöld-fehérben, hogy aztán a tétmérkőzéseken elkezdje ontani a gólokat: a Magyar Kupában Budafokon csereként beállva duplázott, a bajnokságban pedig az MTK ellen egy, a Puskás Akadémiával szemben három gólt szerzett, vasárnap a fehérváriak kapujába is betalált. A mérlege eddig nem rossz: négy NB I-es mérkőzésen öt gólt szerzett. Igaz, ahhoz, hogy az idény végére elérje a kitűzött célját, a húsz-huszonöt gólt, kell is iparkodnia, ám ha ilyen ütemben szerzi a gólokat, még Ádám Martin három évvel ezelőtti rekordját is túlszárnyalhatja, a válogatott csatár a Paks játékosaként akkor 31 találattal lett gólkirály.

„Ezzel egyelőre nem foglalkozom, nem számolgatom hetente, hány találatnál járok – folytatta Matheus Saldanha. – Próbálom a lehető legjobb játékkal segíteni a csapatomat. A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben is folyamatosan edzettem, készültem, hogy ha ismét pályára kell lépnem, a legtökéletesebb állapotban legyek. Kemény sorozat vár ránk, huszonkét nap alatt hét mérkőzést játszunk, ebből a Fehérvár elleni volt az első. Jól érzem magam a Ferencvárosnál, úgy vélem, sikerült beilleszkednem, a megérkezésemet követően igyekeztem, hogy a lehető leggyorsabban alkalmazkodjak a csapat szokásaihoz és a szakmai stáb kéréseihez.”

A brazil csatárnak azért is jelentett sokat a vasárnapi győzelem és a gólja, mert néhány családtagja és barátja ott volt a Groupama Arénában.

A Ferencváros a Fehérvár elleni sikerével úgy is visszaállt a tabella élére, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott az őt üldöző Puskás Akadémiánál, Paksnál és MTK-nál, az első fordulóból elmaradt Debrecen elleni találkozóját december 4-én pótolja. De a héten sem pihenhetnek a játékosok, csütörtökön az Európa-ligában a francia Nice együttesét fogadják, vasárnap pedig a bajnokságban az újonc Győr otthonában lépnek pályára.