DVTK-varázs: immár a jó autók is vonzerőt jelenthetnek

NEM CSUPÁN A FUTBALLT, hanem a teljes egyesületet, a multisportklubot érintő nagy ívű megállapodásról tartottak sajtótájékoztatót pénteken Diósgyőrben. Az eseményen bejelentették, hogy a Mercedes-Benz Miskolc negyven gépkocsival segíti a DVTK-t, az autók jelentős része vagy hibrid, vagy elektromos, ami mutatja, hogy a szerződő felek ügyelnek a környezettudatosságra is. A megállapodás két évre szól, Sántha Gergely, a DVTK elnöke a kezdődátumot október elsejével datálta.

„Kollégáimmal nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években azon, hogy a DVTK-t az egyik legnagyobb régiós multisportklubbá építsük, valamint regionális sportmárkát hozzunk létre, amely valós értékekkel bír a régió legeredményesebb vállalkozásai számára is – mondta a klub vezetője. – Sikerült, ezért nagyon örülünk a Mercedes támogatásának. Nemcsak szakmai, hanem személyes okok is közrejátszottak az együttműködés létrejöttében, hiszen a Mercedes-Benz Miskolc elnöke, Balogh József lánya a DVTK kötelékébe tartozik, kosárlabdázik az U16-os csapatban. Könnyebb volt olyan szereplővel tárgyalnunk, aki úgymond kívülről-belülről ismeri a klub működését. Amikor partnert keresünk, fontos számunkra, hogy a másik fél lássa a régió értékeit, lehetőségeit, kihívásait, képes legyen tenni a tájegység fejlesztéséért, sikereiért.”

Balogh József, a Mercedes-Benz Miskolc elnöke ugyancsak megemlítette a személyes kötődését.

„A régió fiatal sportolói számára egyfajta célkitűzés, hogy egyszer piros-fehér mezben sportolhassanak, és büszkén mondhassák: DVTK-s vagyok – mondta az üzletember. – Nekem, sajnos, nem adatott meg, de nagyon hálás vagyok, hogy most mégis tagja lehetek a DVTK-családnak. Bár én nem bújok a klub mezébe, legalább az autóim által viselhetem a DVTK címerét. Örökre hálás leszek a klubnak, hogy a kislányommal megszerettette a sportolást, mindannyiunk számára fontos, hogy a gyerekeink egészségesen éljenek és hasznosan töltsék a szabadidejüket. Ebben is a DVTK a legkiválóbb partner. Közös gondolkodásunk a klubbal nem csupán a járművek kapcsán fontos: minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a DVTK jövőbeni sikereit segítsük, s ezzel a régió és Miskolc hírnevét is növeljük.”

A szerződő felek egybecsengően jelentették ki, hogy kiemelten figyelnek a fenntarthatóságra, a klubnál használt gépjárműveket is ennek szellemiségében választották ki, ráadásul a minőségi autók a játékosok számára is vonzerőt jelenthetnek.

„A Mercedesnek jelentős befolyása van nemzetközi szinten, reméljük, egy nap akár egy ismert német játékos is magára öltheti a DVTK mezét” – válaszolta a Nemzeti Sport felvetésére Sántha Gergely.