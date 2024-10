A Ferencváros legyőzte a Fehérvárt, és újra a tabella élére ugrott

NB I

10. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Fehérvár FC 2–0 (Saldanha 23., Kady 56. – 11-esből)

Budapest, Groupama Aréna. 11 105 néző. Vezette: Antal Péter.

Kiállítva: Kehinde (FTC – a 62. percben)

A CSATÁRSORBAN Matheus Saldanha. Nem visszavont támadóként, nem is Varga Barnabás mellett, hanem egy személyben. A válogatottból visszatérő gólkirály ezúttal a kispadon kezdett (a 66. percben állt be csereként), erre legutóbb több mint fél éve nem volt példa, helyét a szeptember hónap legjobb Fradi-játékosának választott brazil foglalta el elől. Miután Matheus Saldanha átvette Kubatov Gábor elnöktől az elismerést, az első adandó alkalommal ismét a kapuba talált. Kezdjük megszokni tőle, feleslegesen egyetlen métert sem fut, nem szalad hátra őrült tempóban védekezni, de még csak az összjátékból sem veszi ki kényszeresen a részét, viszont ha elé kerül a labda, reszkethet az ellenfél.

Jött is a Saldanha-gól!

Többet birtokolta a labdát a Ferencváros, aktívabb volt támadásban, több próbálkozása is volt, elsöprő hazai rohamokról mégsem lehetett beszélni. A vezetést is fehérvári segítséggel szerezték meg, Nikola Szerafimov jókora hibája kellett a találathoz, Matheus Saldanha pedig higgadtan értékesítette a ziccert, negyedik NB I-es mérkőzésén ötödik gólját szerezte. A Fradi irányította a játékot, és a szünet előtt ritkán látható jelenet is volt a pályán, az egyik játékmegszakításnál Dibusz Dénes csapatkapitánynak még arra is volt energiája, hogy kiszaladjon az oldalvonal mellé az egyik labdaszedőhöz, és felhívja a figyelmét, legközelebb ne dőljön be a fehérvári trükknek, mert ha száraz labdát ad neki, azzal sokkal nagyobbat tud a Fradi kapuja elé dobni.

A szünetig a megszokottnál többet állt a játék. Rendkívül sok volt a fejsérülés, rögtön a második percben Habib Maiga maradt úgy a földön, hogy lepedőkkel eltakarva ápolták (a szünetben lecserélték), majd Kady fejelt össze az egyik fehérvárival, a fordulást követően Tosin Kehinde bűnhődött: arcon talpalta Simut Mario Lucast, hogy Antal Péter játékvezető azonnal kiállította. A Fradi addigra azonban már két góllal vezetett, nem sokkal korábban éppen Tosin Kehinde kapu felé tartó lövésébe ért bele Nikola Szerafimov keze, hogy a tizenegyes elvégzéséért külön brazil háziverseny induljon.

Kady és Matheus Saldanha különcsatájából előbbi került ki győztesen, és higgadtan gurított a fehérvári kapuba. A piros lapot követően azonban nem kis szerencséje volt a Ferencvárosnak, rövid időn belül kétszer is a kapufát találták el a vendégek, ha valamelyiknél a labda befelé pattan, nehéz hajrá elé nézett volna a magyar bajnok. A Pető Tamás edzette Fehérvár FC vérszemet kapott, a vezetőedző is űzte-hajtotta előre játékosait, hátha sikerül megszorongatni a Fradit, de a zöld-fehérek védelme ezt követően már jól zárt. Fontos győzelmet aratott a Ferencváros, és a sikerrel járó önbizalom nem is jön rosszul, hiszen csütörtökön újabb mérkőzés vár az egy, az Európa-ligában a francia Nice együttesét fogadják a zöld-fehérek, a mérkőzést 18.45 órakor kezdődik a Groupama Arénában.