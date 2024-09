Tóth Balázs: telefonálás a családnak, majd nagy bravúrok a katlanban

Ennél jobb forgatókönyvet nem is álmodhatott volna Tóth Balázs: a Nyíregyháza Spartacus 20 éves kapusa szombaton lépett pályára először az NB I-ben, és csapata a keleti rangadón 3–2-es győzelmet aratott a Debreceni VSC ellen. A szurkolóknak több mint tíz évet kellett várniuk, hogy a két együttes Nyíregyházán élvonalbeli meccsen csapjon össze (2014. július 25-én 1–1-re végeztek), óriási volt a várakozás, nem meglepő módon a belépőjegyek napokkal a kezdés előtt gazdára találtak. Noha a vezetést Jorgo Pellumbi góljával a Loki szerezte meg a 8. percben, a Szpari Nagy Barnabás és Jaroslav Navrátil góljával még a szünet előtt fordított, s hogy előnnyel mehessen pihenőre, Tóth Balázs bravúrjára is szükség volt az első játékrész hosszabbításában.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: Jaroslav NAVRÁTIL (Nyíregyháza Spartacus) 8 Fotó: Kovács Péter Elképesztő napot fogott ki a Szpari szélsője, döntő szerepet játszott a Debrecen legyőzésében (3–2): az első gól előtt ő végezte el villámgyorsan a bedobást, így Toma György gólpasszt adhatott Nagy Barnabásnak. A cseh játékos ezután Ferenczi János kicselezése után lőtt a kapuba. Végül pedig parádés megoldást választott: Megyeri Balázs átemelése után már csak az üres kapuba kellett passzolnia a labdát. A négy éve Magyarországon futballozó 32 éves légiós második dupláját jegyezte az NB I-ben.

„A mérkőzést megelőző napon tudtam meg, hogy kezdek, nagyon boldog voltam. Igaz, egy héttel korábban Tímár Krisztián vezetőedző már lehetőséget adott a Vasas elleni Magyar Kupa-meccsen, és megfordult a fejemben, próbára tesz majd a bajnokságban is – tekintett vissza a forduló rangadójára Tóth Balázs. – Azonnal telefonáltam a családnak, a barátnőmnek, vártam a találkozót, ugyanakkor izgatott is voltam, hiszen tudtam, rengetegen lesznek a stadionban, nem mindegy, miként végződik a párharc. Sokat jelentett, hogy már a bemelegítésnél biztattak a szurkolók, bennem volt, hogy jól kell teljesíteni, s ahogy elkezdődött a meccs, megnyugodtam. Nyilván jó lett volna kapott gól nélkül zárni a rangadót, viszonylag hamar kiderült, ez nem jön össze, ám az a legfontosabb, hogy nyertünk és rendben volt a teljesítményem. Hogy melyik védésem volt a legnehezebb? Az első félidő hajrájában, kettő-egyes vezetésnél Dzsudzsák Balázsnak volt egy lövése, akkor a bal kezemmel a lécre tudtam ütni a labdát, addig igazság szerint nem éreztem jól magam, hiszen gólt kaptam. Valójában kevés munkám volt, de az a védés kellett ahhoz, hogy vezessünk az első negyvenöt perc után. Erőt adott a folytatásra, hogy a társak gratuláltak, megnyugtattak, egyértelműen magabiztosabb lettem, ez is kellett ahhoz, hogy a hosszabbításban, három-kettőnél sikerült még egy bravúrt bemutatnom. A lefújást követően azt mondták a többiek, talán csak két nagy védésem akadt.”

Tóth Balázs pályafutása a Sajóvölgye Focisuliban indult, aztán Győrbe igazolt, megfordult az Illés Akadémiánál és a Red Bull Salzburg Akadémiáján is. Két évvel ezelőtt a Kazincbarcika szerződtette, januárban a Diósgyőr szerezte meg a játékjogát, s a tavasszal is az NB II-es együttest erősítette: az idényben 24 bajnokin kapott lehetőséget. A nyáron hároméves szerződést kötött vele a Nyíregyháza, az első öt fordulóban a kispadon ült, aztán szeptember 11-én, a Vasas otthonában játszott Magyar Kupa-találkozón nem csupán megkapta a lehetőséget a szakmai stábtól, hanem élt is vele. Az első játékrész hajrájában, 1–0-s hazai vezetésnél kivédte Radó András büntetőjét, és bár a hosszabbítást követő tizenegyesrúgásoknál a testvére, Tóth Milán túljárt az eszén, a hetedik sorozatban Rácz Barnabás lövését is hárította, így a Szpari jutott be a 32 közé.

„Amikor kiderült, hogy a Vasas ellen én állok a kapuban, úgy fogtam fel, itt a lehetőség, most tudom bizonyítani, helyem van a csapatban – folytatta Tóth Balázs. – Ott volt az egész család a lelátón, próbáltam mindent beleadni, az ember nem mindennap játszik a testvére ellen, és bár Milán nagyon jól rúgta a végén a tizenegyesét, csak kiharcoltuk a továbbjutást. Ami a folytatást illeti, nyilván szeretnék megragadni a csapatban, mindent megteszek, hogy így legyen, de azzal is tisztában vagyok, rengeteg munkára van szükség. Nagyon sokat jelent a szombati bemutatkozás, január óta, amikor a DVTK szerződtetett, vártam a pillanatra, és bár a tavasszal erre nem volt lehetőségem, most végre megadatott. Az előző meccseinken is pariban voltunk az ellenfelekkel, hiszek benne, hogy a bennmaradás kiharcolásánál is többre leszünk képesek.”

Zombori András

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 3–2 (Nagy B. 23., Navrátil 36., 65., ill. Pellumbi 8., Dzsudzsák 79. – 11-esből)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8000 néző. Vezette: Berke

A FORDULÓ KÍVÁNSÁGA

Lukács Dániel: Bejött a jóslatom, csak kár, hogy kikaptunk

Lukács Dániel, a Kecskeméti TE csatára február után újra gólt szerzett bajnokin − méghozzá olyat, amilyet megálmodott.

Éppen a bemelegítés zajlott a ZTE FC–Kecskeméti TE (2–1) bajnoki előtt, amikor a vendégek csatára, Lukács Dániel és kapusa, Kersák Roland beszélgetett egymással.

Fotó: Török Attila

„Amikor kapura lőttünk, akadt két-három olyan szituáció, amikor kijött a kapusról a labda, én meg csak bepofoztam a kapuba: ekkor mondtam Kersák Rolandnak, hogy ilyen vagy hasonló gólt akarok szerezni a Zete ellen is – emlékezett vissza lapunknak a kecskemétiek 28 éves csatára. – Bejött. Katona Leventét kell elsősorban megdicsérni, hiszen belső védőnk szinte az egész pályán át vezette a labdát, eljutott lövésig is, Gundel-Takács Bence védett, de a kipattanóra érkeztem, és ahogyan kívántam, közelről már csak be kellett lőnöm a labdát. Nagyon kellett a lelkemnek a gól, hiszen előzőleg még februárban voltam eredményes az NB I-ben. Frusztrált a kialakult helyzet, igaz, a bajnokit megelőző Magyar Kupa-meccsen dupláztam a Kozármisleny ellen, így több önbizalommal léphettem pályára Zalaegerszegen. Egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen gólt rúgtam, de kikaptunk kettő egyre. Azért is bántó a vereség, mert egy pontra rászolgáltunk volna, viszont két figyelmetlenségünket kihasználta ellenfelünk. Biztató a jövőre nézve, hogy a mutatott játékunk megfelelő volt, járattuk a labdát, nem pedig előrevágtuk. Jobban kell koncentrálnunk, ez a tanulság.”

A KTE legközelebb a Nyíregyháza Spartacussal játszik, a mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.

„Jó csapat a Szpari, szimpatikus, hogy ugyanazt igyekszik játszani, mint az NB II-ben, vagyis agresszívan letámad – amikor Diósgyőrben szerepeltem, akkor is hasonlóan gondolkodtunk. Ami minket illet: kieső helyen állunk, ilyen nem fordult elő a Kecskeméttel, amióta visszajutott az NB I-be, rendre a tabella első felében állt. De hiszek a csapategységünk erejében, és miután rendkívül szoros a mezőny, két-három győzelemmel felzárkózhatnánk a középmezőnyhöz. A keretünk változott a nyáron, távozott például Horváth Krisztofer, ráadásul Banó-Szabó Bence megint megsérült, aki az utolsó passzokban nagyon erős, ez nekünk, csatároknak rendkívül fontos. De érkezett Katona Bálint és a spanyol Tófol Montiel, náluk jó helyen van a labda. Bizakodom, három bajnoki vereség után nyernünk kell a Szpari ellen idehaza!”

Cserháti András

Zalaegerszegi TE FC–Kecskeméti TE 2–1 (Sajbán Máté 22., Csóka Dániel 68., ill. Lukács D. 34.)

Zalagerszeg, ZTE Aréna, 2567 néző. Vezette: Zierkelbach

A FORDULÓ VISSZATÉRŐJE

Tíz hónap kihagyás után újra a pályán Kalmár Zsolt

Kalmár Zsolt, a Fehérvár FC válogatott középpályása örül, hogy ismét futballozhat, és hatékonyabb játékot remél csapatától a folytatásban.

Fotó: Balogh László

Felépült sérüléséből Kalmár Zsolt, a Fehérvár FC 36-szoros válogatott középpályása, aki a Puskás Akadémia ellen vasárnap 3−0-ra elveszített felcsúti mérkőzés 76. percében csereként lépett pályára. A 29 éves labdarúgó tavaly augusztusban szerződött Dunaszerdahelyről Fehérvárra, november 26-án megsérült a térde a Kecskemét elleni bajnokin, azóta nem szerepelhetett, az Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia (másodszor maradt le a tornáról sérülés miatt), kétszer is megműtötték. Újabb visszatérése után a fehervarfc.hu-nak nyilatkozott:

„Nagyon jó érzés volt csaknem tíz hónapnyi kihagyás után pályára lépni. Kemény munka áll mögöttem, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki mellettem állt ebben a nehéz időszakban és természetesen a Vidi vezetőségének és szakmai stábjának is. Nehéz volt kivárni azt az időszakot, amikor újra elkezdhettem futni és együtt edzeni a csapattal, de szerencsére ez már a múlté, újra pályára léphettem. Az biztos, hogy kell még néhány meccs, hogy felvegyem a ritmust. A Puskás Akadémia elleni mérkőzésünk sajnos nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna, pedig nulla-nullánál és nulla-egynél is voltak helyzeteink, csak nem tudtuk gólra váltani. Ez volt most a két csapat között a különbség: a felcsútiak gólokat szereztek a helyzeteikből, mi pedig nem. Hatékonyabb játék kell az ilyen mérkőzéseken, hogy pontot, pontokat szerezzünk!”

Bodnár Zalán

Puskás Akadémia FC–Fehérvár FC 3–0 (Colley 12., Nissilä 62., Levi 78.)

Felcsút, Pancho Aréna, 2058 néző. Vezette: Káprály

A FORDULÓ GYŐZELME

Tóth Rajmund érzi, kezd összeállni az ETO

Az ETO FC Győr egyre jobban és ami még fontosabb, egyre eredményesebben futballozik az NB I-ben, a csapat egyik húzóembere a klub húszéves akadémistája, Tóth Rajmund.

Tóth Rajmund védekező középpályásként sokoldalú játékkal segíti az ETO FC Győrt céljai elérésében (Fotó: eto.hu)

3410 nap telt elt az ETO FC Győr legutóbbi NB I-ben aratott győzelme, és a vasárnapi, Paks elleni 2–1-re megnyert hazai összecsapás között. Tóth Rajmund, a győriek saját nevelésű futballistája a PMFC 2015. május 23-i 3–0-s legyőzésekor mindössze 11 éves múlt, és még a Győr melletti község, Győrújfalu csapatában pallérozódott. A Paks ellen sorozatban negyedik bajnokiját játszotta végig, tizenhat párharcából kilencet megnyert, hatszor tisztázott, ötször szerzett labdát, és ötször szerelte az ellenfelét – és mintha bárhova került volna a labda a pályán, Tóth Rajmund éppen ott bukkant fel.

„Nagyon kellett már ez a győzelem, óriási megkönnyebbülés nekünk – nyilatkozta lapunknak a védekező középpályás a találkozó után. – Sokkal jobban játszottunk, mint a Paks, és akaratban is felülmúltuk. Ellenfelünknek helyzete sem igazán adódott a szögleten kívül, amelyből a szépítő gólja született. Az is inkább figyelmetlenség volt – ráadásul az enyém. A mérkőzés végéig kontrolláltuk az ellenfél játékát.”

Az ETO nem játszott rosszul az első négy fordulóban sem, mégis négy vereséggel kezdte az idényt. Azóta pontot szerzett a Diósgyőr otthonában (0–0), legyőzte az NB III-as Putnokot (6–2) a Magyar Kupában, és most a bajnokságban is sikerült nyernie. A horvát Daniel Stefulj, valamint Ahmed Benbuali és Vazsdi Szahli jelentős erősítésnek tűnik: az algériai center két tétmeccsen háromgólos zöld-fehérben, a tunéziai támadó az elmúlt két találkozóján gólt szerzett és két gólpasszt is adott. Tóth Rajmund szerint az idő sokat segít, hogy a teljesen átalakult csapat összeszokjon, és beszélt arról is, milyen magyarként kisebbségben lenni az öltözőben.

„Kezdem azt érezni, hogy összeáll a csapat. Rengeteg futballista érkezett, ami furcsa volt eleinte, de idővel egyre jobban megismerjük egymást, és emiatt már a játék is jobban működik. Szokatlan, hogy kevés magyar játszik nálunk, az akadémián nem ez volt a helyzet, de még az előző idényben sem. Alkalmazkodunk és elfogadjuk egymást. Az első néhány forduló nekem is ráment arra, hogy megszokjam a tempót, hiszen ilyen szinten még nem játszottam korábban. Egyre több önbizalommal lépek pályára, már nem érzek nyomást magamon egy-egy szituáció előtt, így pedig jobb döntéseket hozok.”

Bár még kicsi a minta, hiszen öt, hat, vagy hét mérkőzést játszottak a csapatok az OTP Bank Ligában, a Cube adatai szerint Tóth Rajmund az NB I legjobb védekező középpályásai közé tartozik a labdaszerzés és a megelőző szerelés tekintetében (az NB II-ben szintén a szűk elitben volt a posztján). Szintén előkelő helyen jegyzik a védekezési intenzitás és a fegyelmezettség mutatójában, így egyáltalán nem véletlen, hogy „mindenhol ott van”. A támadójátéka még fejlődhetne, azonban nem lenne meglepetés, ha a közeljövőben megkapná az első válogatott meghívóját.

ETO FC Győr–Paksi FC 2–1 (Benbuali 9., 27., ill. Ötvös 30.)

Győr, ETO Park. Vezette: Rúsz

Mohai Dominik

A 7. FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Szeptember 20., péntek

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3

Szeptember 21., szombat

Újpest FC–DVTK 0–0