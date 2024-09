Mozgalmas, ötgólos mérkőzésen a Nyíregyháza hátrányból győzte le a Debrecent

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 3–2 (2–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8000 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Nagy B. (23.), Navrátil (36., 65.), ill. Pellumbi (8.), Dzsudzsák (79. –11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Négy év után Szpari–Loki, tíz év elteltével pedig az NB I-ben is találkozott a két ősi rivális a szabolcsi megyeszékhelyen. Mindkét, tehát a 2020 őszén játszott NB II-es és a 2014 nyarán játszott bajnoki is 1–1-es döntetlent hozott, ahogy a 2021 tavaszi nagyerdei találkozás is. Bár a meccs csak este fél nyolckor kezdődött, az átépítés utáni második meccsére „készülő” nyíregyházi stadion környékén már kora délután lezárták az utcákat. A szotyi- és csecsebecseárusok is időben elfoglalták a frekventáltabb helyeket a stadion sarkainál, a hazai szurkolók pedig a nyolcvanas évekből megmaradt kultikus helyek közül a Márka presszóban (amikor még háromszor akkora volt, mint manapság, olyan felirat is díszelgett a falon, hogy „Nincs lekérés”) és a III. félidőben melegítettek, a Zöld Elefánt helyén már szupermarket, a IV-es kocsma falai között kifőzde üzemel.

Persze van, ami nem változott…

A közúton érkező debreceni szurkolókat a városhatáron kívül gyűjtötték össze és konvojban, szirénázó rendőrautók felvezetésével érkeztek a stadionhoz, a vonattal utazókat pedig ugyancsak rendőri felügyelet mellett gyalogosan kísérték ugyanoda. A rendőrök és biztonságiak helyzetét a kései kezdés (amit ugye mindenkor a televíziós közvetítés határoz meg), a korai sötétedés sem segítette, nagyobb volt a veszélye a házak közötti elrejtőzésnek az esetleges utcai harchoz. Arról nem beszélve, hogy a debreceni szerelvény a menetrend szerint 22.40 órakor indult vissza…

A két tábor időben elfoglalta helyét, amikor negyven perccel a kezdés előtt kivonultak a kezdéshez a csapatok, már mindkét kapu mögül nagy üdvrivalgás fogadta a játékosokat, és persze az e helyütt nem idézhető „üdvözlés” is, ami a másik oldalnak szólt. A nyíregyházi ultrák szektoruk előtt a „Piros-kékben élünk Keleten” feliratú molinót feszítették ki, amit aztán élőképpel meg is erősítettek. A Szpari mezválasztása mindenesetre eltért a klubszínektől – tetőtől talpig fekete szerelésben lépett pályára az újonc.