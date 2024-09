Kiegyenlített találkozón gól nélküli döntetlent játszott az Újpest és a DVTK

Ó

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Újpest FC–Diósgyőri VTK 0–0

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. 8562 néző. Vezette: Bognár Tamás.

Kiállítva: Lacoux (Újpest, 78.)

Huszonnyolc méterre a saját kapujától védekezett nem egyszer Edomwonyi, a DVTK középcsatára. Nehéz megítélni, miért… Ha az a kérdés vetődött volna fel a nézőben, hogy mindez előre tervezett taktikai elem volt, vagy az Újpest erőltette rá annyira az akaratát a vendégekre, hogy a DVTK támadójának ily mértékben vissza kellett húzódnia, akkor utóbbival indokolnánk, a lila-fehérek ugyanis a kezdő sípszótól fogva mentek előre, többnyire a szélen vezettek nehezen lekövethető akciókat. A találkozó elején a fővárosiaknál első bajnokiján kezdő Horváth Krisztofer a félpályáról indulva kevés híján ziccerbe hozta magát, miután áthámozta magát néhány vendégvédőn, ám az utolsó láb megakasztotta a remek szólóját. A támadóharmadba játszi könyedséggel eljutó hazaiak sok beadással próbálkoztak, ám a diósgyőriek szégyenérzet nélkül vagdosták ki a labdát, a támadásépítést meg sem kísérelve többször is felszabadító jelleggel „gyertyát” rúgtak.

A 21. percben Gera Dániel lökte ki testtel az alapvonalon túlra a reklámtáblát estében felborító Fiola Attilát, s ezután dulakodás tört ki – az első játékrészben ekkor időztek a legtöbbet a vendégek futballistái ellenfelük tizenhatosán belül. A jellemzően a bal szélen védelem mögé kerüléssel próbálkozó DVTK első veszélyesebb lehetőségét a 32. percben dolgozta ki, ám Gera Dániel hiába vette ígéretes helyzetben célba a bal felső sarkot, nem találta el a kaput. Kiegyenlítetté vált a játék, a lilák technikai hibákat vétve időnként elszórták a labdát egyre agresszívabbá váló ellenfelükkel szemben, szerencséjükre azonban az ellentámadások rendre elhaltak. A félidő kevés említésre méltó eseménye közül az utolsót a 36. percben jegyezhettük fel: Horváth Krisztofer átlövése után a léc alá csapódott volna a labdája, ám Sentic nagyot nyújtózkodva szögletre ütötte.

Az Újpest ugyan mezőnyfölényt alakított ki a második játékrészben is, a támadóharmadban megállt a tudománya, hiányoztak a pontos beadások, a tizenhatoson kívüli lövések, a védelem mögé adott jó ütemű passzok. A vendégek játéka sem volt rendkívüli, ám az 59. percben gyorsan elvégzett szabadrúgás után veszélyeztettek: bal oldali beadás után Holdampf fejelt négy méterről, Piscitelli bravúrral hárított. Bartosz Grzelak vezetőedző az utolsó fél órára az eredményesség érdekében kockáztatott: a középpályásként szerepeltetett Geiger helyett Karamokót küldte be, a 66. percben mégis a DVTK talált be, utóbb azonban kiderült, korai volt az öröm, ugyanis a gólszerző Gera Dániel kezére pattant lövése előtt a labda, ezért a VAR-vizsgálatot követően érvénytelenítették.

A 78. percben nagy esélyt kapott a Diósgyőr, ugyanis emberelőnybe került, miután Tom Lacoux az ellenfél térfelén elkövetett felelőtlen szabálytalanságáért megkapta a második sárga lapját. Ezt a lehetőséget azonban a nyolc perc hosszabbítás ellenére sem tudta kihasználni, mi több, megköszönheti, hogy nem szenvedett vereséget, a házigazda ugyanis több ígéretes akciót is elrontott.