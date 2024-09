NB I: két Szpari-játékos is a másodosztályba távozik – hivatalos

A 30 éves, paksi nevelésű Kesztyűs Barna magánéleti okok miatt döntött úgy, hogy elfogadja a másodosztályú Budapest Honvéd ajánlatát, amely „meghatározott átigazolási díj” fejében szerződtette a középpályást.

„Barnával egyeztettünk, és tudtam, hogy kislányai és párja távolléte miatt folyamatosan komoly áldozatokat hoz, ezért rábíztam a döntést. Végül úgy határozott, hogy a fővárosba igazol. Nagyon hálásak vagyunk neki, amiért több mint egy éve igent mondott, oroszlánrészt vállalt abból, hogy hosszú idő után újra NB I-es csapata legyen Nyíregyházának” – nyilatkozta a klubhonlapnak Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Az átigazolásról a Honvéd honlapja is beszámolt, amelynek így nyilatkozott a szerdán, azaz holnap 31. életévét betöltő játékos: „Gyorsan alakultak a dolgok az átigazolási időszak utolsó napjaiban, de jó érzéssel töltött el, amikor hallottam, hogy szívesen látna a Honvéd. Két esztendőt töltöttem a klubnál, nagyon szerettem itt lenni, a Honvédot és az itt dolgozókat is megszerettem. Emberileg és labdarúgóként is sokat fejlődtem a Kispesten, így nem volt kérdés, örömmel térek vissza.”

A szabolcsi klub közleménye szerint a nyáron szerződtetett, 24 éves balhátvéd, Horváth Kevin is távozik a klubtól – ő kölcsönben az ugyancsak NB II-es Mezőkövesd színeiben folytatja.