Nagy Gergely: Nem tátott szájjal nézelődöm, hanem kőkeményen dolgozom

Hosszú és gondterhes időszakot zárt le a héten Nagy Gergely, miután aláírt a Fehérvár FC-hez: a kapus négy hónapig edzett egyedül. A futballista már a csapattal gyakorol, amely szombaton 15 órától az NB III Délkeleti csoportjában szereplő Monor SE ellen játszik idegenben a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában.

„Nagyon örülök, hogy végre lezárult az ügyem, és eldőlt, hogy a Fehérvárban folytatom a pályafutásom – mondta lapunknak Nagy Gergely, a Vidi harminc­éves kapusa. – Rendkívül motivált vagyok, várom az edzéseket, a meccseket! Remek helyre kerültem, az öltöző nagyon fiatal és egységes, és sokat elmond, hogy a magam harminc esztendejével az egyik legidősebb játékos vagyok a keretben… A légiósok is barátságosan fogadtak, tényleg olyan érzésem van, mintha egész nyáron itt készültem volna. Kalmár Zsolttal tizennégy éves korunk óta ismerjük egymást, együtt kerültünk fel az ETO első csapatába, azóta is napi szinten beszélünk, barátok vagyunk. Szabó Bálinttal együtt futballoztam Pakson, a legtöbbekkel pedig ellenfélként találkoztam már. Igaz, még van némi lemaradásom, de nem tátott szájjal nézelődöm, hanem kőkeményen dolgozom az edzéseken. Bízom benne, hogy hamarosan utolérem régi önmagam – mert persze dolgoztam egyedül, ám az korántsem olyan, mint ha csapattal tettem volna. Ami a kupameccset illeti, nem lehet más célunk, mint a lehető legnagyobb magabiztossággal továbbjutni a következő körbe, vagyis a legjobb harminckét csapat közé.”

Nagy Gergely legutóbb öt hónapja állt tétmérkőzésen a kapuban, még a görög első ligás PASZ Janinában, így némi időre van szüksége.

„Sérülések is hátráltattak, s miután biztossá vált a PASZ Janina kiesése, már nem jutottam szerephez, de az edző, Mihalisz Grigoriu jelezte, a következő klubjában mindenképpen számolna velem. A szakember elment a Panszerraikoszhoz, ám a klub tulajdonosa mást szemelt ki, így végül nem kerültem oda. Több opció is szóba jött, hívtak itthonról és külföldről is, de amikor kiderült, a Vidi szerződtetne, nem gondolkodtam sokat, szívesen jöttem – azzal a szándékkal is, hogy segítsem a fiatal kapusokat, így a húszéves Dala Martint és a huszonhárom éves Veszelinov Dánielt. Ezzel semmi gondom sincs, hiszen korábban Pakson is volt ilyen szerepem, amikor Simon Barnabás munkáját kellett támogatnom. Fontosnak tartom, hogy az öltözőben és azon kívül is egységesek legyünk, ebben szeretnék fontos szerepet betölteni. A célom persze nem lehet más, mint hogy minél hamarabb beverekedjem magam a kezdőbe, ám nem lesz könnyű dolgom. Mindenki játszani akar, de a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen. Úgy érzem, a mezőny első felében végezhetünk, bizakodó vagyok. Lehet, sokan lesajnálták a Fehérvárt, hogy milyen sokan távoztak, ám mivel testközelből látom a csapatot, azt kell mondanom, sokra hivatott. Hibáznak, akik félvállról veszik a Vidit!”

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

15.00: Monor SE (NB III)–Fehérvár FC