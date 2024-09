„Még egy lapáttal rá kell tenni” – már utolsó a tabellán a Kecskemét

Zeke Máriónak felvetettük: jól kezdte a mérkőzést a Kecskemét.

„Sikerült végrehajtanunk, amit elterveztünk a meccs elején: be tudtuk nyomni a Nyíregyházát a kapuja elé. Tényleg ott a gólvonalon is pattogott a labda, egyszerűen nem is tudom igazából, hogyan tudott az is fölé menni. Sajnos most ilyen szériában vagyunk, hogy nagyon nehezen akarnak bemenni a gólok. Irányítottuk a játékot, és utána az ellenfél játékosa óriási gólt lőtt. Az egy kicsit megfogott minket talán, a második gólnál pedig bealudtunk, védelmi hiba volt, és kettő nullával nem volt egyszerű szünetre menni.”

Videónkból kiderül, hogy miről beszélgettek a szünetben, illetve mekkora a baj a csapatnál, egyáltalán, mi más most, mint az előző két évadban, amikor jobban sikerült a kezdés. Végül szóba kerül a következő, MTK elleni mérkőzés is.

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 0–2 (0–2)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1413 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Kovácsréti (27.), Navrátil (43.)

