Szappanos Péter Szaúd-Arábiába igazolt – hivatalos

„A harminchárom éves kapus fantasztikus egy évet produkált” – búcsúzik Szappanos Pétertől hivatalos honlapján a Paks, amely tavaly nyáron szerződtette a Honvédtól távozó kapust. Szappanos az elmúlt napokban orvosi vizsgálatokon vett részt az Al-Fatehnél, és miután mindent rendben találtak, a két klub és a válogatott kerettag aláírta a megállapodást.

„Mindenekelőtt nagyon köszönöm a klubnak a lehetőséget, hogy egy éve, nehéz helyzetben leigazolt – idézi a paksi klubhonlap Szappanost. – Merem állítani, tavaly nyáron én is a legjobb döntést hoztam, hogy Paksra érkeztem, ez szerencsére eredményekben is megmutatkozott, klubtörténelmet tudtunk írni. Nagyon sok kiváló embert ismertem meg, eddigi pályafutásom csúcsa volt a Pakson töltött időszak, ahol, mondhatom, otthonra leltem. Köszönöm a szurkolóknak azt a töretlen biztatást és támogatást, amit meccsről meccsre kaptam. Pakson példaértékű a szurkolás, és az, amit a csapatért tesznek. Olyan lehetőség előtt álltam, amit – úgy gondolom – muszáj volt elfogadnom. Kiskorom óta azért dolgoztam, hogy egyszer külföldre igazolhassak, és szerintem nem kell ecsetelnem, milyen ellenfelek ellen léphetek majd pályára. Tiszta szívemből szurkolok a csapatnak, hogy sikerüljön elérni a Konferencialiga csoportkörét, és úgy gondolom, erre nagy százalékban meg is van az esély. A csapat, a vezetők és természetesen a szurkolók, valamint az egész város is nagyon megérdemelné.”

A 2024–25-ös szaúdi bajnokság a napokban kezdődött meg, az előző kiírásban a hetedik helyen végző Al-Fateh péntek este játssza le az első mérkőzését.

Az Al-Fateh három legértékesebb játékosa – a Transfermarkt adatai szerint – az argentin származású, örmény válogatott középpályás, Lucas Zelarajan, a zöld-foki-szigeteki támadó, Djaniny, valamint a 35-szörös belga válogatott védő, a korábban Lyonban futballozó Jason Denayer.