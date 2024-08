Máris itt a szezon első derbije – extra ajánlatok várnak az FTC–Újpest mérkőzés kapcsán a Tippmixprón!

Ugyan a dán FC Midtjylland ellen nem sikerült kivívnia a továbbjutást a Ferencvárosnak a BL-selejtezőben, a hazai pályán elért 1–1-es döntetlen azt jelenti, hogy 2024-ben továbbra is csak az Olympiakosz tudott győzni az Üllői úton, még februárban. Már önmagában ez is aggasztó lehet a lila-fehérek számára, de ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az FTC mindkét eddigi bajnokiját kapott gól nélkül nyerte meg, és az Újpest ellen is több mint nyolc éve kapott ki legutóbb, akkor jogos lehet a IV. kerületi szurkolók aggodalma.

Az Újpest az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül: tavasszal tulajdonosváltás történt a klubnál, nyáron pedig a szakmai stáb mellett a keret nagy része kicserélődött. A kispadra Bartosz Grzelak érkezett, aki éppen volt csapata, a Fehérvár ellen szerezte meg első győzelmét a lila-fehérek élén az NB I-ben. Annak a mérkőzésnek az első találatát Matija Ljujics szerezte, aki szezonbeli mindhárom bajnokiján betalált, így a hétvégi fordulót megelőzően vezeti az NB I góllövőlistáját – a szerb játékos a legutóbbi szezonban az Újpest házi gólkirálya lett 10 találattal, annak ellenére, hogy sérülés miatt hosszú időt ki kellett hagynia. Mellette többek között Fran Brodic is betalált a Fehérvár ellen, aki nyáron a Dinamo Zagrebtől érkezett a IV. kerületbe. Érdekesség, hogy az Újpest jelenlegi keretéből Simon Krisztián az egyetlen, aki korábban gólt tudott szerezni a Ferencváros ellen lila-fehér színekben.

Az előző idényben mindhárom egymás elleni mérkőzésüket az FTC nyerte, ráadásul mindezt kapott gól nélkül tette. Az akkori gólszerzők közül azóta Marquinhos és Lisztes Krisztián nincs a zöld-fehéreknél, Stjepan Loncar és az Eb-n elszenvedett súlyos sérüléséből lábadozó Varga Barnabás az új idényben még nem lépett pályára, míg Myenty Abena is nagy valószínűséggel távozik az Üllői útról. Három gólt is szerzett viszont az előző szezonban az Újpest ellen Alekszandar Pesics, aki ugyan ebben az idényben még nem talált be a kapuba, de a TNS elleni BL-selejtezőn gólpasszal járult hozzá a hazai 5–0-s győzelemhez.

Az eddig lejátszott két bajnokiján az FTC nem kapott gólt, a Kecskemét ellen 1–0-ra, míg a Diósgyőr vendégeként 2–0-ra nyert, a bajnokságban a zöld-fehérek részéről eddig Ben Romdan és Adama Traoré volt eredményes – utóbbi a már említett TNS elleni mérkőzésen triplázott, így négy találattal jelenleg a Ferencváros legeredményesebb játékosa a szezonban.

