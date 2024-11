Fogadj az Újpest–FTC derbire a Tippmixprón!

Az FTC a legutóbbi négy derbit kapott gól nélkül nyerte meg, és előző hét egymás elleni összecsapásukon mindig meg tudta szerezni a találkozó első gólját. Lila-fehér színekben legutóbb Budu Zivzivadze tudta megszerezni az első gólt ebben a klasszikus párharcban: 2022. április 24-én az Újpest már a 6. percben előnybe került az Üllői úton, de a hazaiak a 39. percben fordítottak, és végül 2–1-re meg is nyerték a találkozót. A most futó bajnokságban tizenkét találkozón nyolcszor szerezte meg a meccs első gólját a Ferencváros, négy alkalommal a Jansen-csapat aktuális ellenfele talált be először. Az Újpest a bajnokságban az eddigi 14 találkozóján hat alkalommal ünnepelhetett az első gól után.

Újpest – FTC – Melyik csapat szerzi az 1. gólt?