Fogadj a 13. forduló NB I-es mérkőzéseire – Magyarországon csak a Tippmixen és a Tippmixprón!

A DVSC az előző körben nagy meglepetésre le tudta zárni a bajnokságban már öt meccs óta tartó vereség-szériáját: Dzsudzsákék a címvédő FTC otthonából tudták elhozni az egyik pontot, úgy, hogy a győzelemtől sem álltak távol. Ráadásul a bajnoki vereségek mellett a Magyar Kupától is búcsúzni kényszerültek, a Mezőkövesd otthonában kaptak ki 1-0-ra. Ez a kupameccs zsinórban a negyedik szerzett gól nélküli tétmeccse volt a debrecenieknek, akiknek nem csak a támadással, hanem a védekezéssel is gondjaik vannak az élvonalban, hiszen átlagban meccsenként kétszer találnak be az ellenfeleik, de a Paks néhány hete 5-0-ra tudott nyerni a DVSC otthonában. Ezzel szemben az újonc Győr a nehéz kezdés után nagyon magára talált az élvonalban: utolsó hét bajnokiján nem talált legyőzőre, ezek közül pedig hármat meg is nyert. A Győrnek eddig mindössze három olyan meccse volt az NB I-ben, amelyen nem tudott gólt szerezni, az egyik ilyen éppen a DVSC elleni 2. fordulós találkozó volt, ahol 3-0-ra maradt alul.

DVSC – Győr – Mindkét csapat szerez gólt