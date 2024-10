Meglesz az első Fradi-pont az Európa-ligában? – Fogadj az FTC–Nice mérkőzésre a Tippmixprón!

Két gólt szerzett eddig az FTC az Európa-ligában: az Anderlecht ellen Adama Traore, a Tottenham ellen pedig Varga Banabás tudott szépíteni. A mali támadó kiválóan kezdte a szezont: triplázott a TNS elleni, hazai BL-selejtezőn, majd a Kecskemét hálóját is bevette, utána viszont csak a belgák ellen volt eredményes. Az előző idény NB I-es gólkirálya, Varga Barnabás a bajnokságban egyelőre két találatnál jár, míg a nemzetközi porondon a Spurs elleni gólján kívül csak egyszer talált be, igaz, a Borac Banja Luka elleni, hosszabbításban szerzett tizenegyesgólja kulcsfontosságú volt. Az utóbbi hetekben Matheus Saldanha bizonyult a Fradi legjobb mesterlövészének, négy bajnokin ötször köszönt be, ugyanakkor az Európa-ligában még nem talált be a brazil támadó. Honfitársa, Kady Borges is egyre jobb formába lendül, a legutóbb két NB I-es fellépésén kétszer is eredményes volt, és egyre inkább húzóemberré válik a Ferencvárosban. A Nice a francia élvonalban nyolc forduló alatt tizenhat gólig jutott – ebben a termésben benne van a St-Etienne elleni 8–0 is. A bajnokságban a négy találatig jutó Evann Guessand a legeredményesebb nizzai játékos, míg az Európa-ligában két Nice-futballista szerzett egy-egy gólt.

FTC–Nice – Ki szerez gólt?