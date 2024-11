Sorsdöntő mérkőzés előtt a magyar válogatott – a Tippmixpro extra ajánlataival növelheted nyereményed a Hollandia–Magyarország találkozón!

Bár nem indult jól a magyar válogatott számára a Nemzetek Ligája aktuális kiírása, hiszen szeptemberben a németek elleni 5–0-s vereséggel indított, majd hazai pályán gól nélküli döntetlennel folytatta a csapat. Az októberi meccsek már sokkal jobban sikerültek, ami reményt adott a negyeddöntő elérésére – akár már a Hollandia elleni találkozón. Ehhez idegenben le kellene győzni a hollandokat, ami azért is lenne nagy fegyvertény, mert a magyar válogatottnak 40 évvel ezelőtt sikerült legutóbb ez a bravúr. Azóta többször is súlyos vereséggel távozott nemzeti csapatunk Amszterdamból, az eredménysorban szerepel 8–1-es, 5–3-as és 6–1-es vereség is.

Hollandia–Magyarország – Mindkét csapat szerez gólt