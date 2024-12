Közel a továbbjutás – PAOK–FTC a Tippmixprón!

Ami a lehetséges gólszerzőket illeti, a magyar csapat számára nagy érvágás, hogy Varga Barnabás az FF Malmö ellen begyűjtötte harmadik sárga lapját az El-ben, így Szalonikiben nem léphet pályára. A válogatott támadó helyett Matheus Saldanha vagy Alekszandar Pesics kaphat helyet a PAOK elleni kezdő tizenegyben. A brazil támadó eddig remek számokat hoz a Ferencvárosban: a bajnokságban tíz találkozón hatszor volt eredményes – ebben benne van a Puskás Akadémia ellen elért mesterhármas is −, a Magyar Kupában két meccs, két gól a mérlege, az El-ben pedig öt fellépésén egyszer, a Dinamo Kijev ellen köszönt be. Pesics a másik véglet: a szerb támadó sérüléssel is bajlódott a szezon során, ezzel együtt frusztráló lehet számára, hogy még egyetlen találat sem fűződik a nevéhez ebben az idényben. Főleg úgy, hogy a 2023–2024-es kiírásban 18 bajnokin eljutott hat gólig, és emellett négyszer a nemzetközi kupaporondon is betalált. Kady Borges szezonja is hullámzó eddig, de az utóbbi hetekben jó formába lendült, a Malmö ellen szépségdíjas gólt szerzett, és az NB I-ben is van már két találata. A görög együttesben az utóbbi időben egy bolgár középpályás, Kiril Deszpodov vitte a prímet, aki utóbbi pályára lépései alkalmával rendre szerzett gólt.

PAOK – FTC – Szerez gólt?