Marco Rossi is látta Nikitscher Tamás nagyszerű játékát

Felnőttpályafutása során másodszor duplázott Nikitscher Tamás – a Kecskeméti TE középpályása múlt hét pénteken, az ETO FC Győr ellen (2–1) jutott el két gólig, előzőleg pedig még három éve. Igaz, akkor nem az NB I-ben, hanem az NB III-ban a Makó színeiben a Rákosmente KSK ellen (3–2)…

„Azóta nagyot fordult velem a világ – mondta lapunknak a tőle megszokott jókedvvel a lila-fehérek 24 éves futballistája. – Hittem benne, hogy előbb-utóbb az élvonalban játszom, de a jelennek élek, akkor, a Makó játékosaként is, ezért nem feszültem rá görcsösen arra, mikor jutok már el idehaza a legmagasabb szintre. Tudtam, ha napról napra jobbá akarok válni, roppant keményen kell dolgoznom, mindent alárendelve a futballnak, és akkor a Jóisten megsegít. Egész pályafutásom során sok pluszmunkát végeztem a siker érdekében – nem arra kell gondolni, hogy mindent megteszek az edzéseken vagy kondizom a tréningek után. Nem, hiszen ez az alap. Inkább arra, hogy a nap huszonnégy óráját úgy alakítom, hogy ezután a legjobbamat nyújthassam a meccseken: e szerint étkezem, pihenek, s ha ezt rendszeresen, hónapról hónapra, évről évre megteszem, annak meglesz a gyümölcse. Mert amit ma teszek, meglehet, a hétvégén nem mutatkozik meg a teljesítményemen, de abban biztos vagyok, hogy egy, két, három év múlva igen. Az ETO elleni meccs előtt a menyasszonyommal arról beszélgettünk, jó lenne valami extrát mutatni a mérkőzésen, szerencsére bejött. Az első gólom előtt szépen becseleztem magam az ellenfél kapuja elé, és sikerült kilőnöm a kapu bal oldalát, a másodiknál pedig, miután láttam, hogy Lukács Dániel megindul – támadónk pedig nem gyalogolni szokott, hanem villámgyorsan futni –, tudtam, nekem is sprintelnem kell vele. Jól tettem. Küldtem is a puszikat a lelátó felé, ahol a párom ült – öt éve vagyunk együtt, tudja, milyen munkát tettünk bele közösen, hogy idáig jussunk a tavaly nyári sérülésem után.”

Tavaly júliusban az Ajka elleni felkészülési meccsen elszakadt a keresztszalagja, csaknem egy évet hagyott ki, az idén áprilisban tért vissza tétmérkőzésen. Kétezerhuszonhárom januárjában az NB II-es Pécstől került a KTE-hez, a tavasszal egyre több lehetőséget kapott, majd sérülése után a múlt héten duplázott, s a hírek szerint Marco Rossi szövetségi kapitány miatta utazott pénteken Kecskemétre.

„Kétségtelen, nehéz feldolgozni, hogy ilyen rövid idő alatt mennyi minden történt: az ETO elleni meccs félidejében megcsíptem magam a duplám után, hogy álmodom, vagy tényleg velem történik ez. Elképesztő! A rehabilitáció idején minden rendben alakult, sokan segítettek, már csak rajtam múlt, hogyan végzem el a feladatokat. De sohasem mondanám vagy gondolnám azt, hogy ilyen meg olyan jó vagyok, nem lehetünk elégedettek, mindig a jobbra kell törekednünk. Nem szállok el magamtól, nincs miért. Egyszerűen csak örülök, hogy megérte a sok befektetett munka, a duplám visszaigazolást jelent nekem. A mérkőzés előtt nem tudtam, hogy Marco Rossi ott ül a lelátón, csak a lefújás után értesültem róla. Nyilván megtisztelő, ha a szövetségi kapitány figyel, minden játékos álma a válogatottság, de nem szabad, hogy ez kizökkentsen. Csak ezért még nem helyezem magam más polcra. Az foglalkoztat, hogy a csapat sikeres legyen, hogy a hétvégén jó eredményt érjünk el Diósgyőrben. És ez nem csak duma, így is gondolom.”

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Kecskeméti TE–ETO FC Győr 2–1 (2–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2702 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Nikitscher (9., 45+3.), ill. M. Diarra (90.)