Elmenekült az odesszai bombázás elől – aláírhat a ZTE-hez

Az egy hete Zalaegerszegen készülő, 26 éves Jack Ipalibo kalandos történetét a játékos Magyarországra szerződésében közvetítőként szerepet játszó menedzser, ifjabb Sándor István nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

„Jack Ipalibót hosszabb ideje ismerem. Spanyolországban, Norvégiában és Görögországban is szerepelt. Tisztában vagyok a képességeivel, így amikor a télen az ukrán Csernomorec Odessza belső középpályást keresett, bátran mertem őt ajánlani, és meg is felelt a klub elvárásinak – kezdett bele Ipalibo történetébe a játékosügynök. – Az ukrajnai háború ugyan kicsit megijesztette a játékost, mert mint kiderült, Nigériából is voltak ilyesfajta kellemetlen emlékei, de a klubnál megnyugtatták, hogy Odessza nem tartozik a közvetlen frontvonalba, nincsenek harcok a városban. Aztán alighogy aláírt és játszott két bajnoki meccset, bombatámadások érték a várost, ami után annyira megijedt, hogy azonnal elhagyta az országot is. A klubbal egy ideig még volt egy kis jogvita, de végül szabadon igazolható játékossá vált, így a nyáron már több magyar klubnak is tudtam ajánlani a szerződtetését.”

Ipalibo 2016-ban Nigériából került a spanyol Villarreal utánpótlásába. A spanyol klubnál az első csapatáig nem jutott el, 2019-ben a norvég Strömsgodset szerződtette. Kilencven meccsen szerepelt a norvég élvonalban a középpályás, nyolc gólt és öt gólpasszt ért el. Ezután 14 mérkőzésen szerepelt a görög élvonalban, az AE Kifisziaszban a 2023 – 2024-es idényben, februárban pedig Odesszába szerződött.

„Magyarországról három csapat is érdeklődött Ipalibo iránt, végül a zalaegerszegiek bizonyultak a legkitartóbbnak. Miután a klub elintézte a szükséges papírmunkát, hogy a játékos be tudjon utazni Nigériából az országba, múlt héten csatlakozott a ZTE keretéhez. A szakmai stáb kíváncsi volt rá, milyen állapotban van, hiszen hosszabb ideje nincs csapata, van egy kis lemaradása. Játszott a Hartberg elleni edzőmeccsen is, és a klubnál úgy ítélték meg, tud segíteni a csapatnak, ezért most már célegyenesbe értek a tárgyalások. Ha minden jól megy, a héten alá is írhat Zalaegerszegen” – nyilatkozta ifjabb Sándor István.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Yohan Croizet (francia, Újpest FC, kölcsön után végleg, szabadon igazolhatóként), Marko Cubrilo (bosnyák, FK Igman Konjic – Bosznia-Hercegovina), Csonka András (Ferencváros, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben), Dénes Csanád (BFC Siófok), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország, kölcsön után végleg), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Kiss Bence (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Nyíri Vince (Szombathelyi Haladás), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia, legutóbb Vasas FC, kölcsönben),

Kölcsönből visszatért: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp László (Mosonmagyaróvár)

Kiszemeltek: Jack Ipalibo (nigériai, klub nélküli, legutóbb Csernomorec Odessza –ukrajna )

Távozott: Philip Baloteli (nigériai, szabadon igazolható), Bedi Bence (Fehérvár FC – szabadon igazolhatóként), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gergely Botond (FK Csíkszereda – Románia), Gyurján Márton (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként), Guy Hadida (izraeli-portugál, Maccabi Bnei Reine – Izrael), Kiss Ágoston (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Kovács Barnabás (Kecskeméti TE), Zoran Lesjak (horvát, NK Nafta – Szlovénia), Antonio Mance (horvát, Umm-Szalal SC – Katar), Papp László (SpG Edelserpentin – Ausztria), Soltész István (budafoki kölcsön után Kisvárda Master Good), Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Huszti András (újpesti kölcsön után Fehérvár FC), Klausz Milán (szegedi kölcsön után NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas-kölcsön után Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (Vasas-kölcsön után NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –