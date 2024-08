Bognár György: Ha egy nyilvánvaló passzt elhibázunk, tulajdonképpen mindig ideges vagyok

PUSKÁS AKADÉMIA–MTK

HORNYÁK Zsolt

A Puskás Akadémia vezetőedzője

– Négy meccs, négy győzelem – ezt nem kell megmagyarázni…

– Tudtuk, milyen fontos a mérkőzés ez, hiszen mindkét csapat kilenc pontot szerzett az első három fordulóban. Nagyon jó kezdtünk, s már az elején eldönthettük volna a mérkőzést, de a befejezéseknél nem voltunk elég türelmesek. Hat helyen változott a kezdőcsapat, hiszen nagyon erős sorozatban vagyunk a nemzetközi kupamérkőzésekkel, és nem mindennapi feladat vár ránk: utazunk Firenzébe.

– Mi kellett a győzelemhez?

– Talán a türelem, de úgy gondolom, egy góllal feltétlenül jobbak voltunk. Arra nem számítottam, hogy Jonathan Levi fejjel lesz eredményes, de ezek szerint érnek még meglepetések.

– Pedig nem ma kezdte: ez volt a kétszázadik tétmérkőzése a Puskás Akadémia kispadján. Mit jelent ez önnek?

– Az fontosabb, hogy mit jelent a kollégáimnak, szegényeknek el kell viselniük engem… Komolyra fordítva: a bizalom a legfontosabb, a vezetőktől és a játékosainktól egyaránt, de a szurkolókkal és a médiával is el kell fogadtatnod magad, és sikerült olyan környezetet kiépíteni, amelyben mindenki jó szívvel dolgozik.

HORVÁTH Dávid

az MTK Budapest vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az első tizenöt-húsz percben úgy éreztem, benne van a csapatban az előző év emléke. Akkor nagy gólkülönbséggel szenvedtünk vereséget a Puskás Akadémiától, nagyon nem sikerült a legutóbbi felcsúti fellépésünk. Visszafogottan, lassan kezdtük a mérkőzést, emiatt nagy nyomás alá kerültünk, de átvészeltük ezt az időszakot, és feljebb tudtunk jönni, eljutottunk a támadóharmadba, rúgtunk egy kapufát, és már jobban is játszottunk.

– A második félidő elején viszont gólt kaptak…

– Ráadásul kényszerből cserélni is kellett. El kell ismerni, hogy a Puskás Akadémia dominált a mérkőzésen, de az utolsó periódusban meg voltak a lehetőségeink, és pontot szerezhettünk volna. Ha az előző idénybeli súlyos vereségekre gondolok, játékban és az eredményben is közelítettünk az ellenfélhez, de még tovább kell fejlődnünk.

– Leginkább miben?

– A tempó, az intenzitás, a döntéshozatal sebessége, ebben ellenfelünk továbbra is előttünk jár. Az utolsó pillanatban megszerezhettük volna az egyik pontot, de ilyen a futball: Zalaegerszegen gólt szereztünk a lefújás előtt, most nem sikerült. Annak viszont örülök, hogy mérkőzés közben tudott váltani a csapat, jó védekeztünk, és nagy helyzetet nem engedtünk az ellenfélnek.

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–0 (Levi 53.)

Felcsút, Pancho Aréna, 1218 néző. Vezette: Karakó

PAKS–NYÍREGYHÁZA

BOGNÁR György

a Paks vezetőedzője

– Nem adta könnyen magát a Nyíregyháza, de csak otthon tartották a három pontot, az idény során másodszor.

– Az első játékrészben frissebben mozogtunk, mint az előző héten, a fordulás után azonban visszaestünk. Kevés helyzetet alakítottunk ki, igaz, az ellenfélnek sem akadt sok.

– Mit érez az edző, amikor az ellenfél egyenlítő gólját olyan labdarúgó szerzi, aki nála lett stabil NB I-es játékos?

– Tamás Olivérre gondol? Jó játékos, remek teljesítményt nyújtott nálunk, aztán átalakult a csapatunk, ráadásul sokszor volt sérült. Mindig örülök, ha olyan labdarúgó sikeres, aki megfordult nálunk, de azért nem baj, hogy ezúttal mi győztünk.

– Tudjuk, nem izgulós, de mennyire tud nyugodt maradni, amikor csapata szűk előnnyel várja a hajrát?

– A vérnyomásom nem azért emelkedik meg esetleg, mert szűken vezetünk, hanem, mondjuk, azért, ha egy nyilvánvaló passzt elhibázunk. Akkor tulajdonképpen mindig ideges vagyok.

TÍMÁR Krisztián

a Nyíregyháza vezetőedzője

– Nagy küzdelemre késztették a nemzetközi porondon is jól teljesítő Paksot, de a pontszerzés nem sikerült.

– Pedig közel álltunk hozzá, a szebbik arcunkat mutattuk. Sajnos megint korai gólt kaptunk, nem először az idényben. Kiegyenlített volt a játék, próbáltuk átszervezni a futballunkat, és bár előfordult, hogy beszorultunk, nagyon küzdöttünk, jelentős erőkifejtésre kényszerítettük a Paksot.

– Valóban nem volt nagy különbség a két csapat között. Mit sikerült a legkevésbé megvalósítani abból, amit elterveztek?

– A korai gólt nem tudtuk elkerülni. A Paks köztudottan jó pontrúgásokban, a teljes meccset nézve tulajdonképpen jól hatástalanítottuk a játékát, de ott volt az a gól. Vannak pozitívumok, jönnek vissza a sérültjeink, Eppel Márton jól szállt be, stabilak vagyunk, de a könnyű gólokat mindenképpen el kell kerülnünk.

– A hazai mérkőzésüket Mezőkövesden játszották, majd háromszor idegenben léptek pályára. Legközelebb hosszú idő után Nyíregyházán lesznek otthon. Mennyire várják azt a mérkőzést?

– Mi minden meccset várunk, szeretnénk pontot, pontokat szerezni. Nehéz volt ez az időszak, de sohasem hivatkoztunk rá, nyilván várjuk, hogy tényleg hazai pályán játsszunk. Szenvedélyesek a szurkolóink, nagyon számítunk rájuk, akár húsz-harminc százalékot is hozzáadhatnak a teljesítményünkhöz.

Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1 (Kinyik 5., Silye 44., ill. Tamás O. 16.)

Paks, Paksi FC Stadion, 2219 néző. Vezette: Zierkelbach