Torontóban folytatja a Ferencváros amerikai védője

Noha a klub hivatalosan még nem jelentette be a 28 éves futballistát, a kanadai csapat ügyvezetője szerint, „közel járnak hozzá, hogy lezárják egy védő szerződtetését és a napokban hivatalosan be is jelenthetik a játékos érkezését”.

A Toronto Star írása szerint a klub Wingót már a téli átigazolási időszakban is szerette volna megszerezni, ám a Ferencváros akkor még nem engedte el, mert a bajnoki címért folytatott versenyfutásban még szüksége volt rá, ám ezúttal, szerződése lejártával már távozhatott a zöld-fehérektől.

Wingo 2021 januárjában érkezett a norvég Moldétól a Ferencvároshoz, amelynek színeiben minden sorozatot figyelembe véve 102 mérkőzésen két gólt szerzett, négyszer lett magyar bajnok és egyszer a Magyar Kupát is elhódította.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: Júlio Romao (brazil, Qarabag – Azerbajdzsán)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, szabadon igazolható), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, lejár a szerződése, érdeklődik iránta: Austin FC, Minnesota United – Egyesült Államok; Toronto FC, Vancouver Whitecaps – Kanada)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (DVTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Amer Gojak (bosnyák)