Az Újpest a Köbenhavntól kapott új támadót

A lehetséges igazolásról a Nemzeti Sport már korábban beszámolt.

Az Újpest közleménye szerint Mamoudou Karamoko szerdán már a csapattal utazik az ausztriai edzőtáborba. Karamoko az elmúlt idényt Fehérváron töltötte, ahol 23 meccsen lépett pályára az élvonalban, összesen öt gólt szerzett.

Az Újpest így mutatta be a játékost, aki gyorsasága és atletikussága miatt elsősorban centerként lehet a legjobb:

„Strasbourgban nevelkedett, ahonnan a Wolfsburghoz szerződött, később pedig az osztrák LASK-nál is játszott, mielőtt Koppenhágába igazolt volna, amelynek színeiben 2022 őszén a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott, az akkori kiírást megnyerő Manchester City ellen. 2020 decemberében még a LASK játékosaként az Európa-liga csoportkörében gólt is szerzett a Tottenham Hotspur csapata ellen.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben: Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), Gergényi Bence (Fehérvár FC), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Joao Nunes (portugál, Casa Pia – Portugália, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Mamoudou Karamoko (francia, FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönből visszatért: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC – Szlovákia), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, szabadon igazolható), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón, Struga Trim-Lum - Észak-Macedónia), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd – szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható), Szabó Bálint (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC), Molnár Zsombor (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –