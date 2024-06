NB I: szerb gólvágót igazolt a Nyíregyháza Spartacus

A 24 éves támadó tagja volt a szerb korosztályos válogatottaknak, s legutóbb a montenegrói élvonalbeli OFK Petrovac együttesében futballozott. A csatár az előző kiírásban hatodik helyezett csapat színeiben 34 bajnoki mérkőzésen 12 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, amivel harmadikként zárt a góllövőlistán.

„Szlobodan Babics személyében olyan támadót igazoltunk, aki az előző évben egy másik ország első osztályú bajnokságában a góllövőlista harmadik helyén végzett. Magyarországon erre a pozícióra nehéz megfelelő játékost találni, folyamatosan figyeltük és figyeljük most is azokat, akik erősítést jelenthetnek, de ahogy korábban is nyilatkoztuk, nem mindig lehetséges magyar játékossal betölteni egy-egy posztot” – mondta Fekete Tivadar sportigazgató a klub honlapján.

„Nagy lehetőség számomra, hogy a magyar élvonalban játszhatok, és szeretném a legjobbamat nyújtani. Az első benyomások nagyon jók a csapatról, rendkívül barátságosan fogadtak a társak. Szeretnék minél több gólt lőni a bajnokságban, ezzel segíteni a csapatot” – nyilatkozta a 188 centiméter magas Szlobodan Babics, akivel kétéves szerződést kötött a Szpari.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – montenegrói), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Pinte Patrik (Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőr)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Németh Barnabás (BFC Siófok), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dala Martin (Fehérvár FC, kölcsön után), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, kölcsön után)

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kazincbarcika), Sigér Ákos (szabadon igazolható), Vass Patrik (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók:

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Dominik (ETO FC Győr, Vasas FC, szabadon igazolható)