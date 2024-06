Ghánai középpályást igazolt a Ferencváros

A ferencvárosiak első nyári igazolása az izraeli Asdodból érkezik, ám az elmúlt idényt Svájcban, a másodosztályú FC Aarauban töltötte kölcsönben. A 2003-as születésű Pappoe, aki védekező és támadó középpályásként is bevethető, Svájcban 28 bajnoki mérkőzésen 2165 percet játszott, összesen két találatot és öt gólpasszt jegyzett. A Svájci Kupában egy meccsen jutott szóhoz, 84 percet töltött a pályán. Korábban kétszer a ghánai U20-as válogatottban is szerepelt – számolt be róla a fradi.hu.

„Isaac Pappoe nagyon tehetséges, jó kvalitású labdarúgó, komplex középpályás. A játék védekező és támadó fázisában is meggyőzött minket a képességeivel. Fiatal kora ellenére nagyon érett játékot mutat. Fizikai adottságaival, gyorsaságával és a labdabirtoklás során mutatott képességével felhívta magára a figyelmet. Győztes mentalitású labdarúgó, és ezt szeretnénk, ha a Ferencvárosban is kamatoztatná. Isaac a jövőre tekintettel fontos igazolásunk lehet, de szeretnénk, ha minél hamarabb szurkolóinknak is megmutatná a tehetségét” – idézte a Ferencváros honlapja Hajnal Tamást.

„Mielőtt aláírtam beszéltem az FTC másik ghánai játékosával, Owusu Kwabenával. A Fradi egy lenyűgöző csapat és egy nagy család. Azért jöttem ide, hogy együtt fejlődjünk és nagy célokat érjünk el. Tudom, hogy új a vezetőedző is, így egy izgalmas új idénynek nézünk elébe” – mondta Pappoe az aláírását követően.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc)

Kölcsönből visszatér: Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC). Visszatérhet: Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Chico Banza (Francisco Gonçalves Sacalumbo, angolai, Anorthoszisz – Ciprus), Mahmud Dzsaber (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE, kölcsönben az olasz Torinótól), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, lejár a szerződése), Henry Wingo (amerikai, lejár a szerződése, érdeklődik iránta: Austin FC, Minnesota United – Egyesült Államok; Toronto FC, Vancouver Whitecaps – Kanada)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Adama Traoré (mali, Sturm Graz – Ausztria, Fulham – Anglia, Rangers FC – Skócia), Anderson Esiti (nigériai, kikerült az első keretből), Amer Gojak (bosnyák, kikerült az első keretből), Owusu Kwabena (ghánai, kikerült az első keretből), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Pumas – Mexikó, Al Fateh – Szaúd-Arábia), Alekszandar Pesics (szerb, kikerült az első keretből)