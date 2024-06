Böde Dániel: Ahogy a Paks legyőzte a Fradit a kupadöntőben, úgy a válogatottnak is lenne esélye Portugália ellen

Még egyelőre nem lehet érezni az izgatottságot a Paksi FC csapatán, amely Magyar Kupa-győztesként és bajnoki ezüstérmesként az Európa-liga selejtezőjében lesz érdekelt, így a felkészülés már javában zajlik. Böde Dániel szerint, mivel a játékosok többsége rutinos, nem is lesz úrrá rajtuk a túlzott drukk, bár annak jobban örült volna, ha idegenben kezdenek a román kupagyőztes Corvinul Hunedoarával.

Videónkban Böde mellett Windecker József is beszél arról, mit szólnak az első körös ellenfelükhöz, illetve azokhoz a hírekhez, hogy az erdélyi magyarok is támogatni fogják a Paksot az idegenbeli mérkőzésen. Egyébként az idény előtt már érte egy nagy meglepetés a játékosokat, hiszen szerdán megismerkedhettek a csapat új kabalájával, egy fehér kuvaszkölyökkel – akinek nemsokára a szurkolók segítségével keres nevet a klub.

Természetesen a válogatottunk Eb-szereplése is szóba került, mind a ketten nagyon szurkolnak annak, hogy ma úgy alakuljanak az eredmények, hogy Szoboszlaiék hétfőn pályára léphessenek Portugália ellen a nyolcaddöntőben. S hogy ott lesz-e esélyük a győzelemre?

„A Paks is legyőzte a Ferencvárost a Magyar Kupa döntőjében, tehát az esélytelenebbnek tartott csapat is okozhat meglepetést. Az Eb-n is történt már több meglepetés, bízom benne, hogy továbbjutás esetén mi is tudunk egy ilyennel szolgálni” – véli Böde.