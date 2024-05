Tóth Balázs: Csalódás, hogy kimaradtam az Eb-keretből

– Szappanos Pétert és Dibusz Dénest megelőzve ön lett a Nemzeti Sportnál az osztályzatok alapján a legjobb kapus az OTP Bank Liga 2023–2024-es idényében. Meglepődött?

– Nagyon örülök, de meglep, mert sok jó kapusteljesítményt láthattunk – mondta lapunknak Tóth Balázs, a Fehérvár FC 26 éves kapusa. – A csapattal együtt jól teljesítettünk az idényben. Már ment a bajnokság, amikor Fehérvárra szerződtem, elég mélyen volt a társaság, de az érkezésem után kiegyenesedtünk, elmozdultunk a kiesőzónából. A negyedik fordulóban védtem először, addig mindhárom bajnokiját elveszítette az együttes, és az utolsó helyen állt a tabellán. Nagyszerű öltözői légkör alakult ki, azt lehetett érezni, hogy mindenki tűzbe menne a másikért. Ha elcsípjük a dobogót, szebb is lehetett volna az évad vége.

– Kiváló mérkőzéseket játszott, hatalmas védéseket mutatott be, sok pontot hozott csapatának. Ez volt a legjobb idénye?

– Erre nehéz válaszolnom. A 2020–2021-es kiírásban, amikor másodikok lettünk a Puskás Akadémiával, nagyon jó időszakom volt. Lehet, hogy akkor nagyobb védéseim voltak, viszont most többet és fontosabbakat mutattam be.

– Nem sokon múlt a Vidi szép idényzárása, hiszen vitatott körülmények között vették el les miatt az utolsó fordulóban a Diósgyőr ellen a gólt, amely a bronzérmet jelentette volna. Csalódott?

– Nagyon! De még aznap este próbáltam túltenni magam a történteken. Nem szeretnék erről hosszasan beszélni, de a Diósgyőr ellen az utolsó pillanatokban szerintem rossz játékvezetői döntés született… Egy hónap múlva sokan elfelejtik, hogyan is lettünk negyedikek és miért csúsztunk le a dobogóról. De ez már a múlt, nem tudunk változtatni rajta, el kell engednünk, legközelebb nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a fontos kérdéseket.

– Sokak biztosak voltak benne, hogy kiváló teljesítményének köszönhetően utazik az Európa-bajnokságra, ám végül a tartalékok közé nevezte Marco Rossi szövetségi kapitány. Szomorú a kimaradása miatt?

– A kedvesemmel a bajnokság végeztével elmentünk pihenni, de nem tunyultam el, edzésben maradtam, hiszen bármikor bármi történhet. De bízom benne, hogy nem sérül meg senki sem a keretben, és nem jön közbe semmi, ugyanakkor készen állok, ha csatlakoznom kell. Hogy csalódott vagyok-e? Bevallom, a kerethirdetéskor az voltam, ám Szappanos Péter is nagyszerű idényen van túl, maximálisan megérdemli, hogy Gulácsi Péter és Dibusz Dénes mellett ott legyen a csapatban. Dolgozom tovább, próbálok fejlődni, és bízom benne, hogy a jövőben megkapom a lehetőséget.