„Nem adjuk könnyen magunkat!” – Bocskay Bertalan a Puskás Akadémia elleni meccs előtt

Bocskay Bertalan (fehérben) a Puskás Akadémia ellen megmutatná, nem lehet leírni a Kecskemétet (Fotó: Szabó Miklós)

MÉG CSAK HUSZONHÁROM ÉVES, de Bocskay Bertalan már kétszer átélte a kiesést az NB I-ből. A fiatal középpályás a 2022–2023-as idényben a Budapest Honvéddal, most pedig a Kecskeméttel búcsúzott az élvonaltól – de vajon hogyan éli meg ezt?

„Nehéz erről beszélni… – mondta a KTE fiatal középpályása. – A Honvédban nőttem fel, szép éveket töltöttem a klubban, ott mutatkoztam be az NB I-ben, rettenetes volt kiesni, nagyon fájt. A mai napig szurkolok a kispestieknek, hálás vagyok nekik, de itt Kecskeméten elképesztően szerethető közegbe kerültem. Korábban még sohasem tapasztaltam ilyet, a klubban nagyszerű emberek dolgoznak, a vezetőség is kiváló, az öltözőben mindenki támogat mindenkit. Nehéz feldolgozni, hogy kiestünk, szomorú vagyok, idő kell, amíg leülepszik, mi is történt. Ám nem lehet más a cél, mint hogy egyből visszajussunk az élvonalba. Nyilván a nyáron lesznek változások a keretben, de a klubnál mindenki azért dolgozik, hogy mihamarabb sikerüljön a feljutás. Mindenki tudja, hogy az NB II más kávéház, több a csapat, szorosabb a mezőny, sok esetben nüanszok döntenek.”

A KTE pénteken a Puskás Akadémiát fogadja, majd az utolsó fordulóban a kupagyőztes Pakshoz megy. Bocskay Bertalan a felcsútiak ellen az 50. NB I-es mérkőzésén léphet pályára.

„A legfontosabb, hogy sportemberhez méltón, becsülettel játsszuk le az utolsó két meccset. Sajnos már kiestünk, de van két bajnokink, és nem adjuk könnyen magunkat. A lehető legtöbb pontot akarjuk megszerezni. Egy ideig az utolsó NB I-es meccsünk lesz a Széktói Stadionban, szépen akarunk búcsúzni a szurkolóinktól. Itt szeretném megköszönni nekik az egész idényen át tartó biztatásukat, otthon és idegenben is mellettünk álltak, értük is küzdünk pénteken. A Puskás Akadémia még esélyes a bajnoki címre, de nekünk is vannak még céljaink. Felszabadultan játszhatunk, mindent megteszünk, otthon akarjuk tartani a három pontot. Stabil csapat lesz az ellenfelünk, a PAFC már évek óta minden idényben kiegyensúlyozottan teljesít. A támadói veszélyesek, de felkészültünk belőlük. Az ötvenedik NB I-es meccsem? Talán még fiatalnak számítok, örülök, hogy elérem ezt a számot, s remélem, hogy sok-sok élvonalbeli mérkőzés vár még rám.”

Mondovics Kevin: Igyekszem megmutatni, hogy lehet rám számítani

Az előző fordulóban megszerezte első NB I-es gólját Mondovics Kevin: a PAFC 18 éves saját nevelésű támadója a Debrecen elleni 4–2-re megnyert meccsen villant.

„Nagyon boldog voltam, hogy betaláltam, s a társaimon is azt láttam, hogy őszintén örülnek a gólomnak. A meccs után be kellett fizetnem valamennyit a csapatkasszába, amit egyáltalán nem bántam, a legnagyobb örömmel nyúlok a zsebembe, ha gólt szerzek. Joel Fameyeh rágja a fülemet, hogy valamit neki is törlesszek, mert tőle kaptam a gólpasszt, úgyhogy adósa vagyok egy csokival, megérdemli. Az idényben az U19-es bajnokságban, az NB III-as tartalékcsapatban, az NB II-es Csákvárban, a Mol Magyar Kupában és az NB I-ben is betaláltam, aminek örülök. Tizennyolc évesen fűt a bizonyítási vágy, szeretnék minél több lehetőséget kapni a PAFC-ban, úgyhogy bízom benne, az évad hátralévő részében megmutathatom magam. Hornyák Zsolt vezetőedző, a klub vezérkara és a menedzserem is mondogatja, legyek türelmes, még van időm, de én már nagyon várom, hogy pályára lépjek és a csapat segítségére legyek. Nyilván nehéz bekerülni, hiszen a második helyen állunk, megy a szekér, de igyekszem bizonyítani az edzéseken és meccseken, hogy lehet rám számítani.”

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

PÉNTEK

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

13.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

16.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!