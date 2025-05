Lukács Norbert: Még sehol nem tartunk   

AZ ALAPSZAKASZBAN nem kapott ki a Falco ebben az idényben, a rájátszásban is csak egyszer, egy hosszabbításos meccsen még a negyeddöntő második összecsapásán az Alba ellen, egyébként többnyire magabiztosan nyerte meg a mérkőzéseit. Sokan éppen ezért nem tudták elképzelni a forgatókönyvet, amelyet szombaton, a finálé első mérkőzésén láthattunk: a kihívó Szolnok lényegében rajt-cél győzelmet aratott (93–73) a vasi székhelyen. Oliver Vidin együttese tökéletes csapatjátékot mutatott be, ám így is akadtak kiemelkedő egyéni teljesítmények, mint például Lukács Norberté, aki 19/15 ponttal zárt és mind az öt triplakísérlete sikeresnek bizonyult.

„Úgy emlékszem, még nem volt olyan meccsem, amikor ennyiszer betaláltam hármasból hiba nélkül – kezdte a szolnoki magasbedobó. – A meccs előtt is az volt a célunk, hogy bátran dobjuk el a triplákat és minél több kosarat szerezzünk távolról, ennek szellemében vállalkoztam, és nagyon örülök, hogy bementek a dobásaim.”

Nem véletlen, hogy a szolnoki szurkolók hosszasan skandálták Lukács Norbert nevét, de a válogatott játékos szerényen visszautasította, hogy hősként ünnepeljék, mert szerinte még sehol sem tartanak, kell még két meccset nyerniük, hogy bajnokok legyenek, persze nagyon örül, hogy így kezdték a finálét.

„Teljesen más egy alapszakaszmeccs, mint a rájátszásos, mindkét csapat fel tudott készülni a másikra, most ez nekünk sikerült jobban – folytatta Lukács. – Biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésre változtatni fog a Falco, a párharc kimenetelét pedig az döntheti el, hogy mi miképpen reagálunk erre.”

A Szolnok a védekezésével teljesen megfojtotta a szombathelyiek játékát, a címvédő csapatkapitánya, Perl Zoltán mindössze nyolc pontig jutott, nagy teljesítmény őt ennyire limitálni. Lukács Norbert is úgy érezte, elképesztő csapatmunka kellett a húszpontos sikerhez.

„Fontos, hogy most ne gondoljunk nagyon előre, tényleg csak a keddi folytatásra szabad figyelnünk, ott kell nyerni, és kettő nullás előnybe kerülünk. A védekezés az első meccsen is roppant fontos volt, rengeteget készültünk rá, továbbra is így kell a saját térfelünkön játszani. A szombatihoz hasonló energiával, agresszivitással kell küzdenünk kedden is, csak ez vezethet sikerre.”

Az biztos, hogy a szombathelyieknek nagyot kell javulniuk, hogy visszaszerezzék a pályaelőnyt, és abban nem bízhatnak, hogy a Tiszaligetben szalonhangulat várja őket. A Falcóban talán Váradi Benedek teljesítményét lehetett egyedül kiemelni, a többiek betliztek. Érdemes megjegyezni, hogy a szombathelyiek négy légiósa összesen 22 pontra volt képes, míg a másik oldalon 52-t tettek hozzá a külföldiek a győzelemhez. Nagyon látszott, mennyire hiányzik védekezésben és támadásban is a Falcóból az amerikai erőcsatár, Matthew Tiby, a lepattanóharcokban nem voltak magabiztosak a szombathelyiek, a biztosnak tűnő lecsorgókat sem merték mindig megfogni, inkább csak elütötték, így második esélyt kapott a Szolnok a befejezésre.

Folytatás kedden, a nyomás a szombathelyieken van, akik azért ebben az idényben már nyertek Szolnokon, és a korábbi években többször is sikeresek voltak a Tiszaligetben.

Szóval tényleg nincs semmi sem lefutva.