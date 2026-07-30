Lang Ádám: Nem szabad túl passzívnak lennünk

Egygólos előnyt szerzett a Loki múlt csütörtökön a Pjunik ellen a Konferencialiga selejtezőjében, és a kupameccs után optimistán látta a jövőt a debreceni szurkolók jelentős része. A csapat teljesítménye messze állt a tökéletestől, de látszott, mit akarnak játszani a piros-fehérek, volt átütőerő a támadásaikban, akadt tehát ok a bizakodásra. Aztán vasárnap nagyot fordult a világ. A bajnoki rajton a Puskás Akadémia ellen erőtlen, tanácstalan, statikus DVSC lépett pályára, a problémák már a labdakihozatalnál elkezdődtek, a védekezőharmadban is rengeteg volt a pontatlan átadás. A felcsútiak nem túl agresszív letámadása is rendre zavarba hozta a hajdúságiakat. Jellemző a ­meccs képére, hogy a Puskás mindkét gólját debreceni labdavesztés után szerezte.

Persze ebben szerepet játszott, hogy Gert Remmel vezetőedző hat helyen változtatott a kupamérkőzéshez képest, s a jelek szerint a személycserék nem jöttek be. Cseppet sem lennénk meglepve, ha az észt szakember a jereváni visszavágóra újra a Nagyerdei Stadionban látott kezdőcsapatot küldené pályára – a kupameccsen jól teljesítő Tercza Gergő helyét a kisebb sérüléséből felépülő Kusnyír Erik foglalhatja el –, hiszen jóval erőteljesebbnek tűnt a csütörtökön látott DVSC a vasárnapinál.

A debreceni küldöttség már kedden elindult Jerevánba. A csapat különgépe helyi idő szerint este nyolckor szállt le az örmény fővárosban, ahonnan a helyi Hilton Hotel felé vette az irányt a delegáció, ott gyors vacsora után pihenőre tértek a játékosok. Jerevánban igazi nyári időjárás fogadta a Lokit, 36 fokban edzettek a hajdúságiak, méghozzá a csütörtöki meccsidőpontnál két órával korábban, helyi idő szerint délután hatkor (magyar idő szerint négykor). A gyakorlás előtt tartott sajtótájékoztatót a DVSC.

„Az első mérkőzésen kiderült, hogy két egyenlő erősségű csapat küzd a továbbjutásért – fogalmazott a debreceniek észt szakvezetője, Gert Remmel. – Debrecenben talán kicsivel jobbak voltunk, mint a Pjunik, de ezúttal ellenfelünk játszik hazai környezetben. Most is hasonló meccsre számítok, az biztos, hogy nagy lesz az iram.”

Lang Ádám a visszavágó végén is szeretne mosolyogni (Fotó: Kovács Péter)

A múlt csütörtöki debreceni mérkőzésen kitűnő teljesítményt nyújtottak a DVSC belső védői. Az osztrák Maximilian Hofmann és Lang Ádám is magabiztosan futballozott, a hetvenszeres magyar válogatott középhátvéd minden párharcát megnyerte.

„Nagyon fontos volt, hogy már kedden megérkezzünk Jerevánba és maradjon egy éjszakánk a mérkőzés előtt a pihenésre – fogalmazott a visszavágó felvezetéseként Lang Ádám. – Mindenki készen áll a visszavágóra, tudjuk, mi a feladatunk. Alaposan elemeztük az első meccset, és már sokkal tisztább képet kaptunk ellenfelünkről. A tanulságok alapján sikerült pontosítani a részleteket, tudjuk, mire kell odafigyelni a jereváni mérkőzésen. Kiegyenlített, kiélezett meccsre számítok. Előnyből kezdhetjük a visszavágót, ezzel együtt pontosan tisztában vagyunk vele, hogy nem szabad túl passzívnak lennünk, nem lehet az a célunk, hogy kihúzzuk a kilencven percet.”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!