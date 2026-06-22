Bojan Szubotics: Az Albában mindig éremért kell csatázni

– Hogyan értékeli az előző idényét Debrecenben?

– Az alapszakaszban nem nyújtottunk kiegyensúlyozott teljesítményt, de voltak nagyon jó mérkőzéseink – válaszolta Bojan Szubotics, aki 11.9 pontot és 5.9 lepattanót átlagolt a bajnokságot 8. helyen záró DEAC színeiben. – Más volt a szerepem, mint korábban Szolnokon, a klub célja szerint minél több fiatalt kellett beépíteni a csapatba, egyfajta mentorként is számítottak rám. Nagyon jól szervezett egyesületben játszottam, a negyeddöntőben nagy csatát vívtunk a későbbi bronzérmes Kaposvárral, végül ötmeccses sorozatban kikaptunk.

– Jelentős magyarországi múltja van, következő klubja, az Alba ellen is vívott kemény ütközeteket.

– Igen, először talán 2014-ben játszottam a fehérváriak ellen, akkor a Buducsnoszt játékosaként az Európa-kupában találkoztunk. Később a Szolnokkal is volt részem emlékezetes meccsekben, jól ismerem az Alba történelmét, az egyik legeredményesebb magyar klub, amely az elmúlt években trófeák nélkül maradt, még akkor is, ha néha közel járt hozzá és megérdemelte volna. Tudom, hogy ez bántja a szurkolókat. Jó véleményem van a Fehérvárról, ráadásul ismerem az új vezetőedzőt, Zlatko Jovanovicot is, akiről szintén kiváló véleménnyel vagyok.

– Sokat beszéltek, mielőtt aláírt az Albához?

– Igen, de tudtam, hogy nagyon ambiciózus, jó munkát végez, és nagyon szeretne ezzel a csapattal is szép sikereket elérni.

– Az Albánál vélhetően vezérként számolnak önnel, akinek hangja kell, hogy legyen az öltözőben.

– Azért ne felejtsük el, hogy én új srác leszek, Vojvoda Dávid vagy éppen Pongó Marcell éveket húzott le a csapatban. Nyilván kialakul majd egy hierarchia, amelyben az én szerepem az lesz, hogy a lehető legtöbbet segítsek a célok elérésében, megjegyzem, sohasem helyeztem magam a csapat elé.

– A fehérváriak magyar magja lényegében összeállt, milyennek találja eddig a keretet?

– Remek magyar játékosai vannak az Albának, Vojvoda, Pongó és Filipovics Stefan a válogatottban is szerepel vagy szerepelt. Érkezik még Meleg Gergő, aki nem idős játékos, mégis sok a tapasztalata – és szintén válogatott. Takács Martin pedig az elmúlt évadban megmutatta, milyen jó karakter.

– Akkor érmet, trófeákat gyűjteni szerződött Fehérvárra?

– Ha az Albába igazol egy játékos, mindig az a cél, hogy érmekért csatázzon. Éppen ezért izgalmas a feladat, nagyon jó álmodozni arról, hogy az ember trófeákért küzdhet. A szakmai stábbal együtt a játékosok is nagy motivációval vágnak neki a következő idénynek, éhesek vagyunk a sikerre.