Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: Isztambulban nyert a Real Madrid, négy csapat már biztosan negyeddöntős

VARGA BALÁZS
2026.04.09. 23:47
A Real Madrid már negyeddöntős, de a Fenerbahce is (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának utolsó előtti, 37. fordulójában az Olympiakosz, a Real Madrid és a Bayern München is idegenben nyert – előbbi két csapat így már negyeddöntős, akárcsak a hazai pályán diadalmaskodó Valencia. A Paris otthon legyőzte a Maccabi Tel-Avivot, amely így aligha jut tovább.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz Pireusz (görög) 85–89 (18–22, 30–29, 19–22, 18–16)
Fenerbahce (török)–Real Madrid (spanyol) 69–74 (21–19, 13–21, 24–14, 11–20)
Milan (olasz)–Bayern München (német) 84–94 (20–20, 14–32, 21–22, 29–20)
Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 102–84 (27–23, 29–24, 26–22, 20–15)
Paris Basketball (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 113–80 (41–24, 20–14, 32–20, 20–22)

Legfrissebb hírek

Fontos tripla az utolsó pillanatokban, nyert a Monaco a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.04.08. 23:24

A Hapoel Tel-Aviv a Fenerbahcét, az Olympiakosz a Real Madridot verte meg a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.04.07. 23:11

Férfi kosárlabda Euroliga: élre állt az Olympiakosz; Spanyolországban kapott ki a Real Madrid

Kosárlabda
2026.04.03. 23:00

Férfi kosár Euroliga: nagy fordítás a Hapoel Tel-Avivtól, a Partizan nyerte a belgrádi derbit

Kosárlabda
2026.04.02. 22:20

Férfi kosár Euroliga: kikapott a címvédő Fenerbahce, a Baskonia legyőzte a Hapoelt

Kosárlabda
2026.03.27. 23:28

A Falco visszavágott a Körmendnek a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.03.27. 20:40

Kopácsi Ákos: Zlatko Jovanovic bízik bennem

Kosárlabda
2026.03.27. 11:18

Sorozatban 13. hazai meccsét nyerte meg a Real Madrid a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.03.27. 00:01
Ezek is érdekelhetik