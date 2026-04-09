Férfi kosár Euroliga: Isztambulban nyert a Real Madrid, négy csapat már biztosan negyeddöntős

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának utolsó előtti, 37. fordulójában az Olympiakosz, a Real Madrid és a Bayern München is idegenben nyert – előbbi két csapat így már negyeddöntős, akárcsak a hazai pályán diadalmaskodó Valencia. A Paris otthon legyőzte a Maccabi Tel-Avivot, amely így aligha jut tovább.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz Pireusz (görög) 85–89 (18–22, 30–29, 19–22, 18–16)

Fenerbahce (török)–Real Madrid (spanyol) 69–74 (21–19, 13–21, 24–14, 11–20)

Milan (olasz)–Bayern München (német) 84–94 (20–20, 14–32, 21–22, 29–20)

Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 102–84 (27–23, 29–24, 26–22, 20–15)

Paris Basketball (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 113–80 (41–24, 20–14, 32–20, 20–22)